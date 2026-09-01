رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا مدارس 2026» بمدينة نصر.. خصومات تصل إلى 40% على المستلزمات والسلع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، المعرض الرئيسي لـ«أهلا مدارس 2026» بمدينة نصر، والذي يقام بالتزامن مع انطلاق مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

ويستقبل معرض «أهلا مدارس 2026» المواطنين خلال الفترة من 2 إلى 15 سبتمبر الجاري، يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساءً، بمشاركة نحو 168 عارضًا، وتخفيضات تصل إلى 40% على عدد من السلع والمنتجات.

مدبولي: التوسع في معارض «أهلا مدارس» لتخفيف الأعباء عن الأسر

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على التوسع في إقامة معارض المستلزمات المدرسية بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان توافر السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وأوضح مدبولي أن هذه المعارض تتيح للمواطنين شراء احتياجات المدارس والسلع المختلفة بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، مشددًا على أهمية استمرار المبادرات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

«أهلا مدارس 2026».. شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إقامة معارض «أهلا مدارس» تمثل نموذجًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية، بهدف دعم المواطنين وتوفير احتياجات الطلاب والأسر بأسعار تنافسية.

وشارك في افتتاح المعرض عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

168 عارضًا على مساحة 3500 متر مربع

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المعرض الرئيسي لـ«أهلا مدارس 2026» يشهد تنوعًا كبيرًا في المنتجات والخدمات، بمشاركة نحو 168 عارضًا وعلى مساحة تصل إلى 3500 متر مربع.

ويضم المعرض الملابس والأحذية والحقائب والمستلزمات المدرسية والمنتجات الجلدية، إلى جانب جناح للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، فضلًا عن تخصيص 8 أجنحة لمنتجات ذوي الهمم.

كما تشارك شركات الحاسب الآلي والحلول التكنولوجية، في إطار توفير مختلف احتياجات الطلاب والأسر في مكان واحد، ودعم المنتجات المحلية.

خصومات تصل إلى 40% على المستلزمات المدرسية

وأوضح وزير التموين أن معارض «أهلا مدارس 2026» تقدم تخفيضات تصل إلى 40% على بعض السلع والمنتجات، وتشمل الأدوات المكتبية، والحقائب المدرسية، والأحذية، والملابس، والحاسبات الآلية.

وتتضمن الخدمات المقدمة داخل المعرض أيضًا مشاركة عدد من البنوك لتوفير خدمات التقسيط، بالإضافة إلى عرض الكتب الخارجية، والسلع الغذائية، والعصائر، والنظارات الطبية.

كما تم توفير عيادات متنقلة لإجراء الكشف على النظر لتلاميذ المدارس، في إطار تقديم خدمات متكاملة للأسر خلال فترة الاستعداد للعام الدراسي.

معارض «أهلا مدارس» في المحافظات والمراكز

وأشار شريف فاروق إلى أن مبادرة «أهلا مدارس» تشمل إقامة معارض رئيسية في عواصم المحافظات، إلى جانب معارض فرعية في المدن الرئيسية وشوادر بالمراكز، بالتنسيق بين المحافظين والغرف التجارية.

وأكد أن هذه الخطوة تستهدف وصول السلع والمنتجات المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية سبتمبر الجاري.

مدبولي يتفقد المنتجات ويشدد على دعم الصناعة المحلية

وتفقد رئيس الوزراء أجنحة المعرض عقب افتتاحه، واطلع على المنتجات المعروضة وأسعارها ونسب الخصومات المقدمة للمواطنين، كما ناقش العارضين بشأن جودة المنتجات ونسبة المكون المحلي فيها.

وأكد مدبولي أهمية دعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المصرية، خاصة مع تنوع المنتجات المعروضة داخل معرض «أهلا مدارس 2026».

وشملت الجولة تفقد السلع الاستراتيجية والمنتجات الغذائية، مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة، إلى جانب الملابس والزي المدرسي والأحذية والحقائب والأدوات المكتبية والحاسبات الآلية.

مبادرة لدعم الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية

من جانبه، أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تخصيص مبالغ لسداد الرسوم الدراسية للتلاميذ من الأسر الأولى بالرعاية، وفقًا للإمكانات المالية للغرف التجارية وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.

كما سيتم توزيع حقائب مدرسية تضم الأدوات الأساسية، مثل الكشاكيل والأقلام، بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

حماية المستهلك تتابع جودة وأسعار السلع داخل المعرض

وأوضح أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يضم 168 جناحًا متنوعًا، تشمل الأدوات المكتبية والمواد الغذائية والأحذية والحقائب والملابس والحاسبات والمنتجات والخدمات المرتبطة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

كما تم تخصيص مكاتب لحماية المستهلك ومراقبة الجودة داخل المعارض، لمتابعة السلع والمنتجات المقدمة للجمهور والتأكد من جودة الخدمات والأسعار.