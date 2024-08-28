ننشر الرسوم واشتراكات الخدمات الإضافية بالمدارس الرسمية المتميزة للغات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن الرسوم الدراسية والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية لـ المدارس الرسمية المتميزة للغات، وكذلك شرائح زيادات أسعار المدارس الدولية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الرسوم الدراسية والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للمدارس الرسمية المتميزة للغات و المدارس الدولية والخاصة .

الرسوم والاشتراكات بالمدارس الرسمية المتميزة للغات

مرحلة رياض الأطفال: 1400 جنيه، تتوزع كما يلي:

خدمات اللغات: 1200 جنيه

نشاط عام: 100 جنيه

تطوير تكنولوجي: 100 جنيه

المرحلة الابتدائية: 1700 جنيه، تتوزع كما يلي:

خدمات اللغات: 1500 جنيه

نشاط عام: 100 جنيه

تطوير تكنولوجي: 100 جنيه

المرحلة الإعدادية: 2000 جنيه، تتوزع كما يلي:

خدمات اللغات: 1800 جنيه

نشاط عام: 100 جنيه

تطوير تكنولوجي: 100 جنيه

مرحلة التعليم الثانوي: 2300 جنيه، تتوزع كما يلي:

خدمات اللغات: 2100 جنيه

نشاط عام: 100 جنيه

تطوير تكنولوجي: 100 جنيه

زيادات أسعار المدارس الدولية:

المدارس الدولية بمصروفات بين 30 ألف جنيه وأقل من 50 ألف جنيه: زيادة بنسبة 10%

المدارس الدولية بمصروفات بين 50 ألف جنيه وأقل من 80 ألف جنيه: زيادة بنسبة 8%

المدارس الدولية بمصروفات بين 80 ألف جنيه وأقل من 120 ألف جنيه: زيادة بنسبة 7%

المدارس الدولية بمصروفات بين 120 ألف جنيه وأقل من 200 ألف جنيه: زيادة بنسبة 6%

المدارس الدولية بمصروفات من 200 ألف جنيه فأكثر: زيادة بنسبة 5%



تحذيرات وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم مجموعة من التحذيرات للمدارس الرسمية المتميزة للغات والتي جاءت كالتالي:

عدم الجمع بين زيادات الشرائح: على المدارس الالتزام بزيادة واحدة من الشرائح أو أي نتيجة بحث مالي لتسوية العجز في ميزانية التعليم.

إعلان المصروفات: يجب على المدارس إعداد ونشر المصروفات قبل بدء العام الدراسي وفقاً للشرائح المحددة.

منع التجاوزات: تحظر الوزارة تحصيل أي مصروفات تتجاوز المبالغ المقررة قانوناً، وستتخذ إجراءات قانونية ضد المدارس المخالفة، بما في ذلك إمكانية وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط عملية تحصيل المصروفات وضمان الالتزام باللوائح المعتمدة لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.

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