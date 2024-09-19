اعرف موعد صرف معاشات أكتوبر 2024.. تعرف على حقيقة الزيادة

يتطلع أصحاب المعاشات إلى معرفة موعد صرف معاشات أكتوبر 2024, لذا توضح جريدة “الموجز” خلال السطور التالية موعد صرف معاشات أكتوبر 2024, خطوات الاستعلام عن المعاشات وأماكن صرفها.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر أكتوبر 2024 في أول يوم من الشهر، ويستمر صرف المعاشات طوال الشهر, ويُمكن للمستفيدين استلام معاشاتهم في أي وقت خلال هذه الفترة.

أماكن صرف المعاشات

يمكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 من الأماكن التالية:

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية

ماكينات الصرف الآلي (ATM)

فروع البنوك المختلفة

منافذ البريد المصري

رابط وخطوات الاستعلام عن المعاشات

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابطاً رسمياً للاستعلام عن تفاصيل المعاشات، بما في ذلك مواعيد الصرف وأماكنها، و معلومات حول زيادة المعاشات, ولتسهيل عملية الاستعلام عن المعاشات، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية رابط الاستعلام .

النقر على أيقونة "صاحب معاش".

الضغط على أيقونة "الخدمات التأمينية".

الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على "استعلام".

ظهور البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

قيمة معاشات شهر أكتوبر 2024

سجلت قيم معاشات أكتوبر 2024 حسب الشرائح كما يلي:

معاشات أكتوبر 2024

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

هل يوجد زيادة في معاشات شهر أكتوبر 2024؟

معاشات أكتوبر 2024

طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، تُقرر الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات في شهر يوليو من كل عام، بحد أقصى 15%, ولا يوجد حتى الآن قرار رسمي بشأن زيادة المعاشات الشهر القادم، وأن معاش شهر أكتوبر 2024 سيتم صرفه كما هو بزيادة 15% المعمول بها مثلما حدث في الأشهر السابقة.

ومع ذلك، يمكن للحكومة إصدار قرارات استثنائية لتبكير موعد صرف هذه الزيادة, كما حدث عندما قرر رئيس الجمهورية في شهر مارس الماضي تبكير موعد صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، بحيث تم صرفها في مارس بدلًا من يوليو، ضمن قرارات الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الدعم المالي للمستفيدين.

ما هي قيمة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات؟

ينص قانون التأمينات الموحد على أن قيمة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات لا تتجاوز 15% وتُصرف في شهر يوليو من كل عام لجميع المستفيدين.

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