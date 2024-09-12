هل يوجد زيادة في المعاشات شهر أكتوبر 2024؟.. تصدر ذلك السؤال محرك جوجل خلال الساعات الماضية، إذ بدأ العديد من المواطنين خاصة أصحاب المعاشات في التساؤل عما إذا كانت هناك زيادة جديدة سيتم تطبيقها مع بداية أكتوبر أم لا.

ولهذا ارتفعت معدلات البحث حول موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 بالإضافة إلى السؤال المتكرر وهو هل يوجد زيادة في المعاشات شهر أكتوبر 2024؟.

هل يوجد زيادة في المعاشات شهر أكتوبر 2024

وفي شهر أكتوبر 2024، تتردد أنباء حول توقعات البعض بأن يشهد أصحاب المعاشات في مصر زيادة جديدة ضمن إطار تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية، ولهذا يزداد السؤال حول هل يوجد زيادة في المعاشات شهر أكتوبر 2024.، نظرًا لأن هذه الزيادة تأتي في سياق سلسلة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى دعم الفئات المستحقة للمعاشات، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

الموجز يتناول عبر السطورالتالية، الإجابة عن السؤال الذي يشغل بال العديد من المستفيدين وهو هل يوجد زيادة في المعاشات شهر أكتوبر 2024؟، خاصة وأن الزيادات التي تتم في المعاشات ستساعد في تحريك عجلة الاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق الاستهلاكي، خاصة في القطاعات التي يعتمد أصحاب المعاشات على خدماتها، مثل الرعاية الصحية والسلع الأساسية.

قانون التأمينات الاجتماعية

وسبق أن أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر، لذا فيتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من استحقاق معاشات أكتوبر خلال يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2024.

وكانت وزارة التضامن قد سبق لها وكشفت عن تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، والذي أعلن عنه الرئيس السيسي لتصبح قيمة الزيادة 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، وتم الصرف خلال الشهر الماضي بأثر رجعي.

هل يوجد زيادة في المعاشات شهر أكتوبر 2024

زيادة معاشات شهر أكتوبر 2024

أما فيما يتعلق بالإجابة عن سؤال هل يوجد زيادة في المعاشات شهر أكتوبر 2024، فقد أشارت إلى أنه غير صحيح وليس له أساس من الصحة ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن زيادة معاشات شهر أكتوبر 2024، وكانت آخر زيادة أقرتها الوزارة في شهر فبراير الماضي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء على المواطنين.

وبحسب نص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فإن المادة رقم 35 تقول بأنه يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، أي مع بداية العام المالي الجديد، لذلك فمن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات 1 يوليو 2025، ما لم يتم إصدار أي قرار بتبكيرها كما حدث في العامين السابقين.

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