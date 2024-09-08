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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024.. والمواعيد الرسمية

صرف مرتبات شهر سبتمبر
صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

يترقب الموظفون في قطاعات الدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 بعد قرار وزارة المالية بتبكير موعد الصرف هذا العام، وفقاً للقرار، سيتم بدء صرف مرتبات سبتمبر 2024 يوم الأحد، 22 سبتمبر 2024، بينما سيتم صرف المتأخرات في أيام 8، 9، و10 من نفس الشهر، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024

أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024 كالتالي:

يوم الأحد، 22 سبتمبر: تصرف مرتبات للعاملين في الوزارات التالية:

  • مجلس النواب
  • مجلس الأمن القومي
  • الجهاز المركزي للمحاسبات
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • المجلس الأعلى للصحافة
  • الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
  • المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
  • التموين والتجارة الداخلية
  • القوى العاملة
  • الإسكان والمرافق
  • التضامن الاجتماعي
  • مديريات الطرق والنقل

يوم الاثنين، 23 سبتمبر: تصرف مرتبات للموظفين في الوزارات التالية:

  • التعليم العالي
  • التنمية المحلية
  • العدل
  • الكهرباء
  • التخطيط
  • الاستثمار
  • التعاون الدولي
  • التربية والتعليم
  • الزراعة
  • الخارجية
  • الشباب والرياضة
  • المالية
  • المحكمة الدستورية العليا
  • الأزهر
  • دار الإفتاء المصرية
  • هيئة النيابة الإدارية
  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
  • هيئة قضايا الدولة
  • مجلس الوزراء
  • النيابة العامة
  • اللجنة العليا للانتخابات

مواعيد صرف المتأخرات: للمتخلفين عن المواعيد المحددة، سيكون الصرف أيام 24، 25، و26 سبتمبر 2024.

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الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي 2024

  • الدرجة السادسة: 6000 جنيه
  • الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
  • الدرجة الرابعة: 7500 جنيه
  • الدرجة الثالثة: 8000 جنيه
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
  • مدير عام أو ما يعادله: 9200 جنيه
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه
  • الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

يمكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 من خلال ماكينات الصرف الآلي، فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري.

رابط الاستعلام عن المرتبات

لتفاصيل إضافية حول المرتبات أو مواعيد الصرف، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية من هنـــــــــا  للاستعلام عن مواعيد صرف المرتبات، لجميع موظفي الدولة.

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