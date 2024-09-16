اعرف موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر وحقيقة تبكير قبض سبتمبر 2024

صرف مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر 2024 .. ينتظر عدد كبير من العاملين بجميع الوزارات والهيئات الحكومية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشهدت منصات البحث المختلفة تزايد شديد من قبل الموظفين وأسرهم، للتعرف على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر، وأماكن صرفها. والاستفسار عن حقيقية تبكير موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر، ويستعرض “ الموجز”، موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024



أعلنت وزارة المالية، أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لـ صرف مرتبات العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024



وحددت وزارة المالية قيمة مرتبات شهر أكتوبر 2024 كالتالي:

- موظف الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- موظف الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- موظف درجة المدير العام: 9.200 جنيه.

- موظف الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- موظف الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- موظف الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- موظف الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- موظف الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- موظف الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

صرف مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024



وأعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر على النحو التالي:

- الثلاثاء 22 أكتوبر 2024: تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في عدد من الجهات مثل مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

الأربعاء 23 أكتوبر 2024: يستمر الصرف لموظفي وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الشباب والرياضة، المالية، وغيرها من الهيئات الحكومية مثل الأزهر، ودار الإفتاء المصرية.

بالنسبة للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة، فسيجري إتاحة فرصة الصرف في الأيام التالية.



أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

تُتاح مستحقات العاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الحكومية، وتشمل أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، البنوك المختلفة، ماكينات الصراف الآلي، والبريد المصري.

وأهابت الجهات المعنية بالعاملين في المؤسسات الحكومية بضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشددة على أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، لكافة العاملين بالوزرات والهيئات الحكومية، ليكون يوم 22 سبتمبر 2024، بدلا من يوم 26 من الشهر نفسه.



موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

يصرف أصحاب المعاشات والمستفيدون منها معاشات شهر أكتوبر 2024، في 1 أكتوبر 2024، إذ تتيح هيئة التأمينات الاجتماعية معاشات شهر أكتوبر لجميع المستحقين، عبر ماكينات الصراف الآلي atm، ومنافذ شركة فوري.

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