ميعاد قبض مرتب شهر سبتمبر 2024.. اعرف موعد زيادة المرتبات القادمة والنسبة

مرتب شهر سبتمبر 2024.. ينتظر العديد من المواطنين موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، نظراً للأهمية الكبيرة لهذا التوقيت في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. يكشف الموجز عن التفاصيل في التقرير التالي.

وقد أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ، الذي شهد تقديم لموعد الصرف لتبدأ العملية يوم 22 سبتمبر، وتستمر حتى 27 سبتمبر 2024، بدلاً من الموعد المعتاد في 26 سبتمبر.

سيستفيد الموظفون من هذه الرواتب عبر نحو 25 ألف ماكينة صراف آلي، المتاحة ضمن 38 بنكًا في الجهاز المصرفي، الذي يتضمن 10 بنوك حكومية، و6 بنوك خاصة، و19 بنكًا عربيًا وأجنبيًا.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

ويقدّم موقع الموجز تقريرًا مفصلاً عن زيادة المرتبات القادمة والنسبة كالآتي :



- يحصل موظف الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.

- أما الدرجة العالية 10.200 جنيه.

- أما درجة المدير العام 9.200 جنيه.

- أما الدرجة الأولى 8200 جنيه.

- الدرجة الثانية 8000 جنيه.

- الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

- يحصل موظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

- كما يحصل موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- الدرجة السادسة 6000 جنيه.



بينما يمكن للمواطنين العاملين في الدولة، صرف مرتبات سبتمبر 2024 من خلال الأماكن التالية:-

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- البريد المصري.



موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024:

سوف يتم صرف مرتبات سبتمبر للعاملين في الوزارات التالية يوم الأحد، 22 سبتمبر 2024: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل».

فيما سيتم صرف المرتبات للموظفين في الوزارات التالية يوم الاثنين، 23 سبتمبر 2024: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

وسيتم صرف المرتبات للمتخلفين عن المواعيد المحددة في أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر.



اقرأ أيضا :

بعد تبكيرها رسميا.. توقيت صرف المرتبات لهذا الشهر 2024

3 هدايا من وزير التعليم.. مكافأة 80% وزيادة في مرتبات المعلمين