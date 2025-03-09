ميعاد عيد الفطر 2025 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة الرسمية

يبحث المواطنون عن ميعاد عيد الفطر 2025 وعدد أيام العطلة الرسمية في القطاعين العام والخاص، تزامنًا مع دخول الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

ميعاد عيد الفطر 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، ميعاد عيد الفطر 2025 بالإضافة إلي إجازة العيد.

متي ميعاد عيد الفطر 2025؟

ووفقًا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية، فإن أول أيام ميعاد عيد الفطر 2025 المبارك سيكون يوم الأحد 30 مارس 2025، حيث يكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط.

موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا

وأكد معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرةً يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، كما سيظهر الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، بينما سيظل في القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، وتتراوح مدة بقائه في باقي محافظات مصر بين 9 و12 دقيقة.

موعد العيد الصغير 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، يُتوقع أن يكون موعد العيد الصغير 2025 يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، يُذكر أن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت، 29 مارس 2025، الموافق 29 رمضان 1446 هـ.

ميعاد عيد الفطر 2025

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

تستمر إجازة عيد الفطر 2025 لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، بالإضافة إلى ذلك، يضاف يومي الجمعة والسبت السابقين كعطلة أسبوعية، مما يجعل إجمالي أيام الإجازة خمسة أيام متتالية.

إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر

بحسب قانون العمل المصري، تعد إجازة عيد الفطر 2025 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وفي حال اقتضت ظروف العمل تشغيل الموظفين خلال هذه الفترة، يلتزم صاحب العمل بمنحهم تعويضًا وفقًا للقانون.

موعد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر فلكيًا

ميعاد عيد الفطر 2025

موعد إجازة عيد الفطر 2025

ينصح الموظفون بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للحصول على أحدث المستجدات والتأكيدات بشأن مواعيد الإجازات الرسمية.

مواعيد الاجازات الرسمية 2025 المتبقية

إجازة عيد الفطر المبارك يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025

إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم يوم الاثنين الموافق 21 إبريل 2025

: إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الجمعة الموافق 25 إبريل 2025

إجازة عيد العمال: يوم الخميس الموافق 1 مايو2025

وقفة عرفات: يوم الجمعةالموافق 6 يونيو2025

إجازة عيد الأضحى: يوم السبت الموافق 7 يونيو2025

إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الجمعة الموافق 27 يونيو2025

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الاثنين الموافق 30 يونيو2025

إجازة ثورة 23 يوليو: يوم الأربعاءالموافق 23 يوليو2025

إجازة المولد النبوي: يوم السبت الموافق 6 سبتمبر2025

يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر2025: حرب أكتوبر 1973

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