موعد العيد الكبير 2025.. وكم عدد أيام الإجازات الرسمية؟

موعد العيد الكبير 2025.. من الكلمات المفتاحية التي يرتفع معدل البحث عليها عبر محركات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وخاصة من قبل الفائزين بقرعة الحج للعام الحالي 1446 هـ، وذلك بهدف معرفة مواعيد السفر إلى الأراضي المقدسة.

كما أن موعد العيد الكبير 2025، مهم أيضًا لدى المسلمين الذين ينتظرونه دائماً ومن العام للعام، وهذا ما سوف يناقشه الموجز في السطور التالية.

موعد العيد الكبير 2025

موعد العيد الكبير 2025

إليكم موعد العيد الكبير 2025 «عيد الأضحى المبارك 1446»

وتشير الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك أن موعد العيد الكبير المبارك 2025 سيكون في يوم الجمعة 6 يونيو 2025، ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الإثنين الموافق 9 من ذات الشهر وذلك في أغلب الدول العربية والإسلامية.

وليس من الممكن الجزم بموعد العيد رسميًا حتى الآن، حيث يرتبط موعد العيد الكبير المبارك الدقيق برؤية هلال شهر ذي الحجة، الذي من المنتظر أن تتحراه دار الإفتاء المصرية مساء يوم الثلاثاء 27 مايو القادم، وذلك بحسب تقويم أم القرى مكة المكرمة.

إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام

ولا تقل إجازة العيد الكبير في مصر عن 5 أيام، كي يحصل الموظفون والطلاب على إجازة من يوم الخميس 5 يونيو 2025 حتى يوم الإثنين 8 يونيو 2025، وعلى أن يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بعدد أيام الإجازة الرسمية.

موعد شهر رمضان الكريم 2025

ويتضح من الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك أن موعد شهر رمضان المبارك 2025- 1446 هـ يوافق يوم السبت 1 مارس 2025 وعلى أن ينتهي في يوم 30 مارس 2025.

ومع ذلك فإن استطلاع هلال شهر رمضان الكريم يكون رسميًا في أجزاء متباينة حول العالم وهو ما سيحدد الموعد الرسمي لشهر رمضان الكريم 2025- 1446، وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1446 هـ وذلك استعدادًا لإعلان موعد شهر رمضان.

موعد عيد الفطر المبارك 2025 والإجازة الرسمية الخاصة به

ولا تقل أيضاً إجازة عيد الفطر المبارك في مصر عن 3 أيام، كي يحصل الموظفون والطلاب على إجازة من يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025 حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وعلى أن يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بعدد أيام الإجازة الرسمية.

موعد العيد الكبير 2025

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