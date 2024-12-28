بدأ العد التنازلي لقدوم شهر الرحمة والغفران.. فاضل كام يوم علي رمضان؟

يبحث الكثير عن موعد أول أيام رمضان 2025 – 1446 وكم باقي على الشهر الكريم.. حيث يعد شهر رمضان من أهم الأشهر في السنة الهجرية لدى المسلمين، وينتظره ملايين المسلمين سنويًّا من أجل أداء فريضة الصيام والتمتع بالأجواء الروحانية والعبادة، ومع اقتراب هذا الشهر يبحث العديد عن موعد شهر رمضان 2025 / 1446، ولذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير موعد شهر رمضان المبارك.

موعد بداية شهر رمضان الكريم

كم يتبقى على شهر رمضان الكريم 2025

بناءاً على الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك 2025 في يوم السبت 1 مارس 2025، وذلك وفقاً لرؤية الهلال في تلك الآونة، وبناء على ذلك يتبقى حوالي 3 أشهر و4 أيام فقط حتى بداية رمضان 2025، ويشمل العد التنازلي أيضاً معرفة الوقت المتبقي بدقة بالأيام والساعات والدقائق والثواني.

شهر رمضان المبارك

يعتبر شهر رمضان المبارك هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، حيث فرض الله تعالى فيه الصيام على المسلمين، ويعد هذا الشهر فريداً لأنه يساعد على تقوية الإيمان والتقوى لدى المسلمين، حيث يصومون طوال الشهر من الفجر حتى غروب الشمس، ويتم تحديد بداية الشهر بناءً على رؤية الهلال، مما يجعل موعد بداية شهر رمضان يتباين من عام إلى عام، وسمي شهر رمضان بهذا الإسم، لأنه كان يصادف فصل الصيف الحار، حيث كانت الأرض والحجارة تشتعل بحرارتها.

يقوم المسلمون باستخدام التقويم الهجري لتحديد المناسبات الدينية، ومنها شهر رمضان الكريم، إذ يعتمد هذا التقويم على الدورة الشهرية للقمر، ويبدأ من هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، في حين يعتمد التقويم الميلادي أيضاً على السنة الشمسية، حيث يبدأ من ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفي معظم الدول العربية، ويجري استخدام التقويم الميلادي للأمور المدنية والحكومية، بينما يعتمد التقويم الهجري على نحو رئيس على تحديد المناسبات الدينية، مثل شهر رمضان.

موعد عيد الفطر المبارك

يكون موعد عيد الفطر المبارك 2025 يوم 29 مارس 2025 أو يوم 30 مارس 2025، وعلى أن تستطلع دار الإفتاء المصرية موعد عيد الفطر المبارك وتحدد موعده الرسمي النهائي.

شهر رمضان المبارك

اقرأ أيضاً:

موعد وقفة عرفات 2025 قبل حلول العام الجديد

موعد بداية شهر رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك