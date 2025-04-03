مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي عماد الدين وأساس الطاعة والعبادة، وهي الصلة بين العبد وربه، حيث يجد فيها الإنسان راحة قلبه وسكينة روحه، وقد فرضها الله على المسلمين خمس مرات في اليوم ولهذا يحرص الكثيرون على متابعة مواقيت الصلاة اليوم للحفاظ على أدائها في وقتها.

إن الالتزام بالصلاة ليس مجرد أداءٍ للواجب، بل هو سموٌّ بالروح وارتقاء بالنفس، وهي فرصة يومية للتوبة والمغفرة، حيث يجد المسلم فيها لحظات من السكينة بعيدًا عن ضوضاء الحياة، لذا، فإن الحرص على أدائها في وقتها يعكس إيمان المسلم وحرصه على الاقتراب من الله، وهو ما ينعكس على سلوكه وحياته بأكملها.

مواقيت الصلاة اليوم

يوفر الموجز لمتابعيه في هذا التقرير، مواقيت الصلاة اليوم 3 أبريل 2025 في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية؛ فالصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ومن أقامها فقد أقام الدين.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:34 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:41 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:19 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 55: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 7:56 م

فضل أداء الصلاة في وقتها

أداء الصلاة في وقتها له فضل عظيم، فهي أحب الأعمال إلى الله، وقد أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأدائها في أول وقتها، كما أن للصلاة تأثيرًا روحيًا واجتماعيًا كبيرًا، فهي تطهر النفس وتزكيها، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، مما يجعل المجتمع أكثر نقاءً وسلامًا. كما أن أداء الصلاة في المساجد يعزز روح الجماعة بين المسلمين ويقوي أواصر المحبة بينهم.

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