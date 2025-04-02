موعد أذان العشاء اليوم.. يختلف توقيت موعد أذان العشاء اليوم من يوم لآخر وفقًا حيث يتقدم أو يتأخر بضع دقائق يوميًا حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة.

الموجز يعرض لكم موعد أذان العشاء اليوم، حيث يكتسب أهمية خاصة في حياة المسلمين، كما أنه أحد الأوقات الخمسة التي تحدد مواعيد الصلاة اليومية.

موعد أذان العشاء اليوم

ويعتمد المسلمون على التقويم الهجري والمواقيت الشرعية لمعرفة موعد أذان العشاء اليوم، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو الإذاعة والتلفزيون.

وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، على إتاحة جدول مواقيت ومواعيد الصلاة في مصر، للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم، كما يحرص الكثيرون على معرفة موعد أذان العشاء بدقة، سواء لتنظيم أوقات عبادتهم أو لتنسيق مواعيدهم اليومية وفقًا له، خاصة في المناسبات الدينية.

وإليكم موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء ومواقيت الصلاة بمختلف المحافظات وهي كالتالي:

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:33 م

موعد أذان العشاء اليوم

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:40 م

موعد أذان العشاء اليوم وومواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

وقت صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

وقت صلاة المغرب 6:11 م

وقت صلاة العشاء 7:30 م

موعد أذان العشاء اليوم وومواقيت الصلاة فى دمياط

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:29 م

وقت صلاة المغرب 6:13 م

وقت صلاة العشاء 7:33 م

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 20: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:19 م

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