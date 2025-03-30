موعد أذان العشاء اليوم الأحد الموافق 30 مارس.. حيث يرتفع البحث في هذه الأيام المباركة عبر محرك البحث «جوجل» عن مواقيت الصلاة وخاصة موعد أذان العشاء، وعدد ساعات الصيام.

ويهتم مواطنو جمهورية مصر العربية بمعرفة موعد الأذان ومواقيت الصلاة، وذلك بالإضافة إلى وقت أذان العشاء وتحديداً اليوم الأحد الموافق يوم 30 رمضان 1446 هـ، والموافق 30 مارس 2025، وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، ولذلك يعرض لكم موقعنا الموجز فيما يلي موعد أذان العشاء اليوم الأحد.

موعد أذان العشاء اليوم 30 رمضان ومواقيت الصلاة 2025

موعد أذان العشاء اليوم 30 رمضان ومواقيت الصلاة 2025

أدعية الصائم

- ومن السنن المؤكدة في شهر رمضان المبارك أن يردد الصائم دعاءً حين إفطاره، ومن الأدعية التي جاءت في السنة النبوية وقت الإفطار، قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأحد

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

مواقيت الصلاة في كافة الأنحاء المختلفة اليوم

اقرأ أيضاً:

مواقيت الصلاة وموعد أذان العشاء وصلاة التراويح اليوم الإثنين في مختلف الأنحاء

موعد أذان العشاء اليوم 23 رمضان ومواقيت الصلاة في محافظات مصر