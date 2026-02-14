بسنت شوقي: بشتغل علشان محدش يصرف عليا.. وتصريحات جريئة عن الاستقلال المادي

أثارت الفنانة بسنت شوقي حالة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة حول الاستقلال المادي للمرأة، مؤكدة أن العمل بالنسبة لها ليس مجرد اختيار، بل ضرورة لضمان حريتها الشخصية وعدم اعتمادها على أي شخص في الإنفاق عليها، سواء كان والدها أو زوجها، ويرصد الموجز التفاصيل.

بسنت شوقي تتحدث عن الحرية المالية

كشفت بسنت شوقي في تصريحات إعلامية عن قناعتها بأهمية الاستقلال المادي، قائلة إنها تعمل حتى لا يفرض عليها أحد أسلوب حياة معين أو يتحكم في قراراتها الشخصية. وأوضحت أن الاعتماد المالي على الآخرين قد يضع المرأة في مواقف صعبة، وهو ما تحرص على تجنبه تمامًا.

وأضافت أنها مرت بتجارب شكلت لديها قناعة بضرورة الاعتماد على النفس، مشيرة إلى أن الحرية المالية تمنح المرأة قوة، لكنها في الوقت نفسه قد تؤثر على طبيعة العلاقات أحيانًا، إذا لم يكن هناك توازن وتفاهم بين الطرفين.

وأكدت أن حديثها لا يستهدف زوجها الفنان محمد فراج، وإنما تتحدث بشكل عام عن طبيعة بعض العلاقات، حيث قد يميل بعض الرجال إلى الاعتماد على الطرف الآخر في تحمل المسؤولية.

علاقة الاستقلال المادي بالطاقة النفسية

تطرقت بسنت شوقي إلى جانب نفسي يتعلق بالحرية المالية، معتبرة أن الاستقلال المادي قد يزيد من شعور المرأة بالقوة وتحمل المسؤولية، وهو ما وصفته بأنه قد يعزز ما أسمته «الطاقة الذكورية» لديها، في إشارة إلى زيادة الإحساس بالسيطرة والقدرة على اتخاذ القرار.

وأوضحت أن تحقيق التوازن داخل العلاقة يتطلب وعيًا مشتركًا، حتى لا تتحول الاستقلالية إلى عبء أو سبب لصراعات غير ضرورية، مشددة على أهمية الشراكة الحقيقية القائمة على الدعم المتبادل.

بسنت شوقي في مسلسل «الكينج» رمضان 2026

على صعيد فني، شوقت بسنت شوقي جمهورها لشخصيتها الجديدة في مسلسل «الكينج»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، ونشرت صورة من بوستر العمل عبر حسابها الرسمي، معلقة على تجسيدها لشخصية «مريم الصياد» في المسلسل الذي يُعرض عبر قنوات MBC ومنصة شاهد.

وكان الفنان محمد عادل إمام قد طرح البوسترات الفردية لأبطال المسلسل، معبرًا عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل، ومؤكدًا ثقته في تحقيق العمل نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل الكينج

يشارك في بطولة مسلسل «الكينج» نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: محمد عادل إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، سامي مغاوري، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، إلى جانب بسنت شوقي وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

بسنت شوقي بين الجدل الفني والدعم الجماهيري

تأتي تصريحات بسنت شوقي في وقت تستعد فيه لموسم درامي قوي، حيث تواصل تصوير مشاهدها في «الكينج»، وسط ترقب من الجمهور لمعرفة طبيعة الشخصية التي تقدمها، وبين الجدل حول آرائها الشخصية والاهتمام بأعمالها الفنية، تظل بسنت شوقي واحدة من الأسماء الحاضرة بقوة في الساحة الفنية خلال الفترة الحالية.

ويُتوقع أن يحظى مسلسل «الكينج» بنسبة مشاهدة مرتفعة في رمضان 2026، خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من النجوم وتنوع خطوطه الدرامية، ما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل.