الأرصاد تحذر : شبورة كثيفة فجرًا ورياح مثيرة للأتربة ببعض المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الخميس 22 يناير 2026 ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا، ويصبح شديد البرودة ليلاً، خاصة في المناطق المكشوفة.

- تحذيرات من شبورة مائية كثيفة

وأشارت الهيئة إلى احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة ابتداءً من الثالثة فجراً وحتى العاشرة صباحًا على مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد ووسط سيناء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

- نشاط الرياح وتحديات الرؤية الأفقية

تتوقع الأرصاد نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، الصحراء الغربية، شمال ووسط الصعيد، خليج السويس، والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع احتمالات تراجع الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

- فرص سقوط الأمطار

أما بالنسبة للأمطار، فهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع امتداد فرص الأمطار إلى جنوب الوجه البحري، مدن القناة، سيناء وخليج السويس، وقد تشمل بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس



القاهرة: العظمى 23 درجة، الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية: العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجات.

مطروح: العظمى 19 درجة، الصغرى 11 درجة.

سوهاج: العظمى 27 درجة، الصغرى 11 درجة.

قنا: العظمى 30 درجة، الصغرى 12 درجة.

أسوان: العظمى 31 درجة، الصغرى 15 درجة.

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

