متابعة مكثفة لرئيس المحطات النووية ووفد روساتوم لآخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة

موقع المحطة النووية بالضبعة.. شهد اليوم متابعة ميدانية لمستجدات تنفيذ المشروع القومي لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، والوقوف على معدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المعتمدة وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الدولة الاستراتيجية.

الموجز ينقل التفاصيل، وتم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، بحضور الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجهود الهيئة في إدارة ومتابعة التنفيذ، والتنسيق مع الأطراف المعنية، وفق الجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة النووية.

وشملت المتابعة عقد اجتماع مع أندريه بيتروف النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية ورئيس شركة "ASE" التابعة لمؤسسة "روساتوم" الروسية، بحضور قيادات الهيئة وممثلي الجهات المعنية، حيث تم استعراض تطورات الأعمال بالمشروع، ومناقشة الموقف التنفيذي، وخطط العمل خلال المراحل المقبلة.

وأكد الدكتور شريف حلمي أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يُعد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية، لما له من دور محوري في دعم استدامة الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى استمرار جهود الهيئة في الإشراف والمتابعة الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ وفق المعايير المعتمدة.

واختُتمت المتابعة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الأطراف، بما يضمن إنجاز هذا المشروع القومي الحيوي وفق المخطط الزمني المعتمد، ويعكس حرص الدولة المصرية على امتلاك وتوطين تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية للأغراض التنموية

