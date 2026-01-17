فوانيس رمضان 2026 .. تشكيلات مبهرة وأسعار تبدأ من 10 جنيهات

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026، تشهد الأسواق المصرية حركة شراء مبكرة لفوانيس رمضان، التي تبقى رمزًا للفرح والاحتفال، وسط تنوع واسع في التصاميم والخامات والأسعار لتلبية جميع الأذواق والفئات العمرية.

تشكيلة متنوعة تناسب كل الأذواق

تتميز فوانيس رمضان هذا العام بتنوع غير مسبوق، يجمع بين التراث العريق واللمسات العصرية الحديثة.



الفوانيس التقليدية: المصنوعة من الصاج والمعدن، تحافظ على روح رمضان القديمة.



الفوانيس البلاستيكية الحديثة: مزودة بالإضاءة والموسيقى والشخصيات الكرتونية، لجذب الأطفال والعائلات.



الفوانيس الخيامية: تعكس أجواء رمضان الأصيلة بنقوشها وألوانها التراثية، وتستعيد الذكريات الجميلة للمنازل المصرية.



-خريطة أسعار فوانيس رمضان 2026



أسعار الفوانيس هذا العام متنوعة بحسب النوع والحجم والخامة:



الفوانيس البلاستيكية للأطفال: تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 400 جنيه، خاصة المزودة بالإضاءة والشخصيات الكرتونية.



الفوانيس الخشبية: تتراوح بين 60 و900 جنيه حسب الحجم والتصميم.

فوانيس الزجاج والمعدن: تبدأ من 250 جنيهًا.



الفوانيس المعدنية التقليدية (الصاج): بين 60 و650 جنيهًا، وقد تصل بعض الأحجام الكبيرة إلى 3000 جنيه.



الفوانيس الخيامية: من 15 إلى 600 جنيه حسب الحجم والتصميم.



-الفوانيس الخيامية.. رمزية وجمال تقليدي



تحافظ الفوانيس الخيامية على شعبيتها لدى عشاق الأجواء الرمضانية الأصيلة، وتتنوع بين أحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة لتناسب الاستخدامات المختلفة:



الفانوس الخيامي الصغير: بهجة بسيطة وسعر رمزي من 15 إلى 50 جنيهًا، مثالي كهدايا للأطفال أو للزينة البسيطة.



الفانوس الخيامي المتوسط: تصميم أنيق للديكور المنزلي، بسعر 150 إلى 200 جنيه، مزخرف بدقة ولمسات فنية واضحة.



الفانوس الخيامي الكبير: تحفة رمضانية ملفتة، بسعر 250 إلى 600 جنيه، مناسب للمنازل الكبيرة، المحال التجارية، والمساجد.



الإقبال المبكر وانتظار ذروة المبيعات

أكد عدد من التجار أن حركة البيع بدأت مبكرًا هذا العام، مدفوعة بتنوع الأسعار وتعدد الخيارات.

وتوقعوا أن تشهد الأسواق زيادة كبيرة في الإقبال مع اقتراب الإعلان عن أول أيام شهر رمضان، حيث يحرص الجميع على اقتناء الفانوس قبل حلول الشهر الفضيل.

