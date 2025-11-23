موعد شهر رمضان 2026 في مصر..أول أيام الصيام فلكيًا وموعد عيد الفطر

مع اقتراب الشهر الكريم، يتصدر موعد شهر رمضان 2026 محركات البحث في مصر، خاصة مع تبقي أقل من 100 يوم فقط على قدومه، ومع تزايد اهتمام المواطنين بأول أيام الصيام وموعد عيد الفطر، تقدم الحسابات الفلكية صورة أوضح حول بداية شهر رمضان 2026 ونهايته، إلى جانب مجموعة من الأدعية المستحبة خلال الشهر الفضيل، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر

تشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد شهر رمضان 2026 سيكون فلكيًا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026. ويتم تحري هلال شهر رمضان في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان وفقًا للرؤية الشرعية التي تعتمدها دار الإفتاء المصرية، لتأكيد الموعد رسميًا.

ويُعد شهر رمضان من أهم الشهور الهجرية وأكثرها قدسية في حياة المسلمين، إذ ينتظر الجميع إعلان الرؤية للاحتفال بقدوم الشهر المبارك والاستعداد لأداء الصيام والقيام.

مكانة شهر رمضان في الإسلام

يأتي شهر رمضان 2026 باعتباره الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو شهر فُرض فيه الصيام على المسلمين، ويُعد أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يكتمل إيمان المسلم إلا بها.

وقد دلّ على ذلك قول النبي ﷺ:

«بُنِيَ الإسلام على خمس… وصوم رمضان».

ولا يختلف شهر رمضان 2026 عن سائر الشهور المباركة التي يتقرب فيها المسلم إلى الله بالصوم والقيام والذكر والصدقات.

الأشهر الهجرية وترتيب شهر رمضان بينها

جاء شهر رمضان 2026 ضمن منظومة الشهور الهجرية التي تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، وترتيبها كالتالي:

المحرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة

ويُعد شهر شعبان محطة الاستعداد الرئيسية قبل دخول موعد شهر رمضان 2026.

أدعية مستحبة في شهر رمضان 2026

مع اقتراب الشهر الفضيل، يبحث الكثيرون عن أدعية مأثورة يتقربون بها إلى الله خلال شهر رمضان 2026، ومن أبرز الأدعية الواردة:

«اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني».

«اللهم اجعلنا من المقبولين وبلغنا ليلة القدر ووفقنا لقيامها».

«ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وقنا عذاب النار».

«اللهم اجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهم قربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام».

«اللهم لا تؤاخذني بالعثرات واغفر لي الخطايا والهفوات».

«اللهم وفقني لموافقة الأبرار وابعدني عن الأشرار».

«اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا القرآن».

«اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائج السائلين».

«اللهم ارزقني زوجًا صالحًا يعينني في ديني ودنياي».

«اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا».

«اللهم لا تسلبنا ستر إحسانك وقنا مصارع السوء».

موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، يبدأ شهر رمضان 2026 يوم الأربعاء 18 فبراير، وينتهي مساء الخميس 19 مارس 2026.

وبذلك يكون عيد الفطر 2026 يوم الجمعة 20 مارس 2026 فلكيًا، على أن يُعلن الموعد رسميًا بعد استطلاع هلال شوال في نهاية الشهر.

يشهد البحث عن موعد شهر رمضان 2026 ارتفاعًا كبيرًا مع اقتراب دخول الشهر المبارك، حيث ينتظر المسلمون في مصر والعالم هذا الموسم الإيماني المميز. ووفقًا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام الصيام يوم 18 فبراير 2026، بينما يحل عيد الفطر يوم 20 مارس 2026.

