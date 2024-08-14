تشكيل الزمالك الرسمي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

أسدل الجهاز الفني لفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن تشكيل الأبيض للمواجهة المرتقبة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.

ويواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش على ملعب "القاهرة الدولي" ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري وذلك في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش

وشهد تشكيل الزمالك تواجد الدولي البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفارس الأبيض بعد غياب هذا بالإضافة إلى سيف جعفر عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

ويستعرض لكم “الموجز” تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : حسن أبو المعاطي – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمد عاطف – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد إبراهيم ويوسف أحمد حسن وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمار ياسر وحازم أسامة ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز.

الزمالك يبحث عن مواصلة سلسلة الانتصارات

يسعى فريق الزمالك إلى الاستمرار في سلسلة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز بعد تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات، حيث تغلب على كل من فريق الجونة بهدف نظيف، وإنبي برباعية مقابل هدفين، وزد بهدف نظيف.

في الوقت نفسه، يسعى فريق طلائع الجيش إلى تحسين ترتيبه في الدوري المصري والوصول إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.

الزمالك

يدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث في سلم ترتيب البطولة برصيد 55 نقطة من 32 مباراة، حيث حقق 17 انتصارًا و7 تعادلات، وتلقى ثماني هزائم في هذا الموسم، وسجل لاعبوه 50 هدفًا في حين استقبلت شباكه 32 هدفًا.

من ناحية أخرى، يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة من 33 مباراة، وستكون هذه المباراة الأخيرة للفريق العسكري في هذا الموسم.

حوّل الزمالك وطلائع الجيش تاريخيًا في 37 مباراة، حيث فاز الزمالك في 22 منها، بينما حقق الفريق العسكري الفوز في 8 مباريات، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

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