تغريم مرتضي منصور 3 آلاف جنيه في وقائع سب وقذف الخطيب وعباس

مرتضي منصور.. غرمت محكمة جنح العجوزة بالجيزة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع غرامة بقيمة 3 آلاف جنيه وذلك بسبب نتيجة لواقعة السب والقذف ضد رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، بالإضافة إلى ممدوح عباس ووليد العطار وهشام نصر ووهاني العتال وهشام حطب، ويرصد الموجز التفاصيل

وسابقًا، صدر حكم من محكمة جنح الاقتصادية بقيام مرتضي منصور بالسجن لمدة 3 أشهر، مع كفالة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه لتعليق التنفيذ حتى استئناف الحكم، وتغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

غرامات بالجملة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق

وقررت المحكمة أيضًا تكبد مرتضي منصور تكاليف ورسوم المحاماة في القضية رقم 728 لعام 2023 في محكمة جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، بتهم تشمل السب والقذف ونشر الأخبار الزائفة وسوء استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وفي سياق اخر أصدرت محكمة جنح العجوزة في وقت سابق غرامة مالية بقيمة 15 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني لنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 بمحكمة جنح العجوزة.

مرتضى منصور

ووفقًا لحيثيات الحكم، توصلت النيابة العامة إلى أن مرتضي منصور قام بإساءة علنية لمحمد عثمان في تاريخ معين بمحافظة الجيزة، حيث قام بتوجيه اتهامات زائفة له خلال مؤتمر صحفي، مما يستوجب عقوبة قانونية واضحة وفقًا للتحقيقات.

وأظهرت حيثيات الحكم أن مرتضي منصور قام بسب محمد عثمان علانية، ما يمكن أن يؤثر على سمعته واحترامه، مما دفع النيابة العامة إلى طلب محاسبته وفقًا لأحكام القانون.

مرتضي منصور يُسئ لمحامي الأهلي

وتضمنت التهم الموجهة لمرتضي منصور، كما هو موجود في الشكوى المقدمة من محمد عثمان، تصرفات سلبية وإساءة خلال مؤتمر في نادي الزمالك، حيث قام بإطلاق عبارات تحتوي على سب وقذف، وتم نشر هذا اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد إجراء التحقيقات، تبين أن مرتضي منصور سجل مقطع فيديو يحتوي على اتهامات سلبية ضد محمد عثمان وقام بنشره على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يظهر نية المتهم في تشويه سمعة المجني عليه.

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