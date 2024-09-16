تريزيجيه ضد عمالقة الزعيم.. موعد مباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا

ينتظر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لقاء ناري ضد عمالقة الزعيم السعودي، في موعد مباراة الهلال والريان التي تجمع الفريقين، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا لموسم 2024-2025.

موعد مباراة الهلال والريان، في دوري أبطال آسيا بنسختها الحالية، محط اهتمام العديد من جماهير كرة القدم حول العالم، خاصة العربية والآسيوية.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال السعودي مع الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا بهذا الموسم.

مجموعة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا

ووقع الهلال السعودي مع الريان القطري، في مجموعة نارية بـ دوري أبطال آسيا والتي ضمت بجانبهم كل من:

الأهلي السعودي

النصر السعودي

السد القطري

استقلال دوشنبة

الوصل

العين الإماراتي

بيرسبوليس الإيراني

الغرافة القطري

باختاكور الأوزبكي.

وينشر لكم “الموجز” تفاصيل لقاء تريزيجيه وأشرف بن شرقي ضد عمالقة الزعيم السعودي، وموعد مباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا 2024-2025.

نجح فريق الريان القطري، في دعم صفوفه بعناصر قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على رأسهم تريزيجيه والمغربي أشرف بن شرقي.

ويلتقي الريان بقيادة تريزيجيه وبن شرقي، مع الهلال السعودي بنجومه، في أولى مباريات الفريقين بدوري الأبطال الآسيوي.

تريزيجيه - الريان

موعد مباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا

وسيكون يوم الثلاثاء الموافق 17-9-2024، هو موعد مباراة الهلال والريان القادمة، والمقرر إقامتها على استاد أحمد بن على المونديالي.

وتنطلق صافرة مباراة الهلال والريان، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والريان

تذاع مباراة الريان والهلال، عبر شبكات بي إن سبورت القطرية والكأس، بالإضافة إلى مجموعة قنوات SSC السعودية وأبوظبي الرياضية.

معلق مباراة الهلال والريان

معلق مباراة الهلال والريان، بي إن سبورتس (AFC إتش دي) هو عامر الخوذيري، بينما يعلق على أحداثها عبر شاشة الكاس (إتش دي 9)، خليل البلوشي.

واستقرت قناة أبو ظبي الرياضية أيضاً على معلق مباراة الهلال والريان، على أن يكون، عامر عبدالله، أمام قناة SSC hd1، ستكون بصوت فهد العتيبي.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد الريان

حراسة المرمى:ياسين بونو.

الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: ماركوس ليوناردو، روبين نيفيز، سيرجي.

الهجوم: سافيتش سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.

تريزيجيه يزين تشكيل الريان المتوقع أمام الهلال السعودي

حراسة المرمى: حبيب.

الدفاع: حازم – دي سارت – غارسيا – امارو.

خط الوسط: بدر – مينديز – عبد العزيز حاتم.

الهجوم: تريزيجيه – غيديس – بيريرا.

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