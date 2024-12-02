التشكيل الرسمي لـ النصر السعودي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل فريقه أمام السد القطري، والتي تقام على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لمواجهة نظيره السد القطري، اليوم الإثنين، في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تأهل النصر السعودي، للدور الـ16 من البطولة الآسيوية، حيث جمع 13 نقطة من خمس مباريات، ويأتي في المركز الثالث، ويأمل في تحقيق انتصار جديد ليبقى في صدارة المجموعة.

بينما يحتاج السد لتحقيق الفوز في هذه المباراة ليضمن تأهله، إذ يحتل المركز الخامس في مجموعته برصيد 9 نقاط، ويأمل في الحصول على النقاط الثلاث للوصول إلى الدور المقبل.

التشكيل الرسمي لفريق النصر أمام السد القطري

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سالم النجدي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: ساديو ماني، جابرييل أنجيلو، أندرسون تاليسكا.

التشكيل الرسمي لـ السد القطري ضد النصر السعودي

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: طارق سلمان، باولو أوتافيو، خوخي بوعلام، رومان سايس.

خط الوسط: محمد كمارا، محمد وعد، مصطفى طارق، يوسف عطال.

خط الهجوم: كريستو جونزاليس، أكرم عفيف.

غيابات النصر السعودي أمام السد القطري

يغيب الظهير الأيسر الفرنسي محمد سيماكان، عن مباراة النصر اليوم أمام السد، لعدم الجاهزية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة فريقه الماضية أمام ضمك في الدوري السعودي.

وقرر ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، إبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة النصر ضد السد القطري، لإراحته وتجهيزه للمباراة التالية أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد اليوم في دوري أبطال آسيا

تنقل مباراة النصر والسد القطري في دوري أبطال آسيا على القنوات التالية:

SSC 1 HD.

bein Sports 1 AFC HD.

الكأس 9 HD.

AD Sport Premium 2 HD

معلقين مباراة النصر والسد اليوم في دوري أبطال آسيا

قناة SSC - عبد الله الحربي وحاتم بطيشة.

قناة بي إن سبورت - علي سعيد الكعبي.

قناة أبو ظبي - حازم عبد السلام .

قناة الكأس - خليل البلوشي.

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