تغييران في جهاز الكرة ولاعب أوروبي بـ الأهلي

علي قدم وساق يتم ترتيب الأوضاع داخل النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد وقد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تغييرات كبيرة في جهاز الكرة بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "تغييران هامان في جهاز الكوره بالنادي الاهلي الموسم القادم".

لاعب أوروبي في الأهلي

وقال أحمد شوبير أن الموسم الجديد للدوري الممتاز سيشهد وجود لاعب أوروبي بالأهلي وكتب شوبيرعبر حسابه علي فيسبوك "شكلها كده في لعيب اوروبي هنشوفه قريب في الدوري المصري"

وقد شهدت أروقة النادي الأهلي أمس اجتماع هام بين محمود الخطيب ومارسيل كولر وأسفر الإجتماع عن قرارات قوية ويستعرض "الموجز" القرارات التي تم الاستقرارعليها وجاءت كالآتي:-

- منح الجهاز الفني إجازة ابتداءً من اليوم نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.

- تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري.

- منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة ابتداءً من اليوم والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.

- الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

- اللاعبون الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية القادمة سوف ينضمون للمعسكر أول سبتمبر، ويقوم الجهاز الفني للأهلي بوضع برنامج تأهيلي للحفاظ على مستواهم البدني.

- البدء في الترتيب لكافة الأمور المتعلقه بإعداد الفريق للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفني، على أن يتم الحسم بعد الانتهاء من مسابقة الدوري يوم 17 الجاري، وبما يحقق المصلحة الفنية للفريق.

- إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالأهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق.

الأهلي ضد زد

يترقب عشاق كرة القدم مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق زد في التاسعة مساء غد الأحد 11-8-2024 علي استاد القاهرة في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري دوري NILE للموسم الجاري 2023-2024.

جدول ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه الزمالك بـ 55 نقطة والمصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة ومودرن سبورت الخامس برصيد 50 نقطة .

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