بسبب علاقة غير شرعية القبض على بلوجر شهيرة زوجة رجل اعمال

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر “ ع. ا ” وذلك على اثر اتهامها بارتكاب جريمة الزنا، في القضية المقدمة من زوجها رجل الأعمال الشهير، وتنفيذ حكم قضائي صدر ضدها بالحبس سنة.

ونستعرض في “ الموجز” تفاصيل القبض على البلوجر

القبض على بلوجر شهيرة

تعود تفاصيل واقعة القبض على بلوجر شهيرة، عندما تقدم رجل أعمال شهير ببلاغ ضد زوجته بلوجر شهيرة و تدعي ع.ا بسبب اتهمها بالزنا وممارسة علاقة محرمة مع رجل آخر، واكتشافه خيانتها له من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بفيلتهما.

وقال الزوج أمام نيابة التحقيق، إنه سافر إلى الخارج للعمل وبعد عودته تفاجأ بتردد رجل غريب على فيلا زوجته ووجود علاقة غير شرعية بينهما طوال فترة عمله.

عقوبة بلوجر شهيرة

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر الشهيرة، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس سنة، حيث تم اقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

وكانت عاقبت المحكمة المختصة البلوجر "ع. ش " بالحبس سنة حضوريا بسبب لاتهامها في قضية زنا في القضية رقم 4164 لسنة 2024 حصر رقم 101 لسنة 2024، حيث تم اقتياد البلوجر ع. ش إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في القضية المتهمة بها.

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