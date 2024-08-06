موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

جماهير كرة القد حول العالم علي موعد مع قمة نارية بين منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب إسبانيا المقرر لها مساء الجمعة المقبل في نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا

تنطلق مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 في السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ويسعي المنتخب الإسباني لحصد الميدالية الذهبية لفرض سيطرته علي الكرة العالمية بعد فوزه بـ يورو 2024 بينما يسعي المنتخب الفرنسي للثأر لهزيمته أمام الإسبان في يورو 2024.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد إسبانيا

من المنتظر أن يكون تشكيل فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: جيلوم ريستيس.

خط الدفاع: كيليان سيلديليا - لويك بادي - كاستيلو لوكيبا - أدريان تروفيرت.

خط الوسط: أندي ضيوف - يوريس شوتارد - ماجنيس أكليوش.

خط الهجوم: مايكل أوليز - ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا.

تشكيل إسبانيا ضد فرنسا

حراسة المرمى: أرناو تيناس

الدفاع: مارك بوبيل - إريك جارسيا - باو كوبارسي - خوان ميراندا

الوسط: أليكس باينا- بابلو باريوس- إيمار أوروز- فيرمين لوبيز- سيرجيو جوميز

الهجوم: آبيل رويز

القنوات الناقلة لمباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا

تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1.

قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا

ويرصد موقع الموجز عدة قنوات مجانية يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا وهي:

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

وكذلك قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

مصر ضد المغرب

يلتقي المنتخب الأولمبي ضد نظيره منتخب المغرب في المباراة المقرر لها مساء بعد غد الخميس في لقاء تحديد المركز الثالث والفائز بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 التي تستمر منافساتها حتي 11 أغسطس الجاري.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب

تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب في لقاء تحديد المركز الثالث بـأولمبياد باريس 2024 في السادسة مساء بعد غد الخميس بتوقيت القاهرة وسط ترقب الجماهير العربية بتحقيق تاريخ جديد لأحد المنتخبين بالفوز بميدالية أولمبية في منافسات كرة القدم وهو الشرف الذي لم يسبق للمنتخبين تحقيقه من قبل.

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