حائز على جائزة نوبل.. من هو رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش؟

أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" أن محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، سيتولى رئاسة الحكومة المؤقتة في بنجلاديش بعد استقالة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة وفرارها من البلاد.

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أُعلن هذا الخبر في وقت مبكر من صباح الأربعاء على لسان جوينال عابدين، السكرتير الصحفي للرئيس محمد شهاب الدين.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماع مطول عقده زعماء الاحتجاجات الطلابية وقادة الجيش وأعضاء المجتمع المدني، بالإضافة إلى بعض قادة الأعمال، مع الرئيس مساء الثلاثاء واستمر لأكثر من خمس ساعات.

استقالة رئيسة الوزراء

استقالت رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، وغادرت البلاد يوم الإثنين بعد أسابيع من الاحتجاجات العارمة ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية، التي تطورت إلى أعمال عنف وأدت إلى مقتل ما يقرب من 100 شخص، وشكلت هذه الأحداث أكبر تحد لحكمها الذي استمر 15 عامًا.

ملابسات رحيل حسينة

اقتحم آلاف المتظاهرين مقر إقامة رئيسة الوزراء بعد الاضطرابات، مما دفعها للفرار إلى مدينة هندية على الحدود مع بنجلاديش بواسطة مروحية عسكرية، وفقًا لما ذكره مسؤول عسكري.

بذلك، يتولى محمد يونس الآن مهمة قيادة الحكومة المؤقتة، وسط توقعات بتهدئة الأوضاع والعمل على استقرار البلاد بعد فترة من التوترات السياسية والاجتماعية.

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