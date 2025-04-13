اجتماع برئاسة وزير الصحة لبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، بحضور قيادات من الجهات الصحية والرقابية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تشكيل مجموعة عمل لتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمارات

الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظمها مجموعة العمل المُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتهدف إلى:

تبسيط الإجراءات الاستثمارية

فتح السوق المصري أمام العلامات التجارية العالمية

تشجيع الشراكة بين الشركات المحلية والعالمية



التأكيد على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة

شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية:

تضافر جهود القطاعين العام والخاص

تقديم تسهيلات لجذب الشركات العالمية

إعداد دراسة شاملة بتوصيات لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء



استعراض التوصيات لتسهيل دخول الاستثمارات

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تضمن:

التواصل مع أصحاب التوكيلات للتعرف على التحديات

مخاطبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتفعيل قرارات مساندة

حصر الجمارك على الماركات العالمية داخل السوق المصري



تعزيز السياحة من خلال الاستثمارات العالمية

ناقش الاجتماع دور دخول الماركات العالمية في:

دعم قطاع السياحة

المساهمة في زيادة الدخل القومي

وضع خطة استثمارية للـ10 سنوات المقبلة



مناقشة التحديات في قطاعي الدواء والغذاء

تم التطرق إلى العقبات التي تواجه الاستثمارات في مجالي:

التصنيع الدوائي

الصناعات الغذائية



استخدام الذكاء الاصطناعي في تسعير الرسوم الجمركية

ناقش الحضور إمكانية:

تسعير الرسوم الجمركية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

تطوير آليات التحصيل بطريقة أكثر شفافية وكفاءة



أبرز الحضور

ضم الاجتماع ممثلين عن جهات حكومية واستثمارية، من بينهم:

وزارة المالية

البنك المركزي

هيئة الرقابة على الصادرات

مصلحة الجمارك

الاتحاد المصري للغرف السياحية

مجموعة طلعت مصطفى

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