تطورات جديدة في أزمة وسام أبوعلي مع الأهلي قبل معسكر تونس

يترقب عشاق النادي الأهلي، تطورات أزمة احتراف نجم هجوم الفريق وسام أبوعلي وموقفه من السفر مع الفريق لمعسكر تونس استعدادا لخوض الموسم الجديد، خاصة بعد إصرار اللاعب علي الرحيل وتقديمه طلب بذلك للكابتن محمد يوسف للمرة الثانية خلال جلسة جمعته به أمس الثلاثاء عقب نهاية تدريبات الفريق.

وقد رفع النادي الأمريكي قيمة العرض المقدم إلي الأهلي إلي ما يقارب سبعة ونصف مليون دولار في محاولة لحسم الصفقة ويقترب اللاعب من الغياب عن معسكر تونس في إطار ضغطه علي الأهلي للموافقة علي عروض رحيله عن الفريق.

كواليس تدريبات الأهلي

تشهد تدريب الأهلي مشاركة جميع العناصر الأساسية بالفريق باستثناء إمام عاشور ومروان عطية للإصابة، وقد تقرر أن يتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل التوجه إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي للفريق.

وقد شهدت استعدادات الأهلي للموسم الجديد تعاقد فريق الأهلي مع التونسى محمد على بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه، و أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا، ومحمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر وعودة المالى أليو يانج.

مباريات الأهلي خلال معسكر تونس

يغادر فريق الأهلي إلى تونس الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد خارجي فى مدينة طبرقة، ويتخلله خوض عدة مباريات ودية حيث سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام الملعب التونسي ثم مواطنه شباب البنزرتي يوم 25.

وسام أبوعلي

قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفي شوبير ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسر ابراهيم، مصطفي العش، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، محمد هاني، عمر كمال، كريم فؤاد، ومحمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، أحمد رضا، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزييجه، أشرف بنشرقي، طاهر محمد طاهر، أحمد مصطفي زيزو، حسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي ، نييتس جراديشار ومحمد شريف.

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