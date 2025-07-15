رسالة جديدة من إمام عاشور تؤكد استمراره مع الأهلي في الموسم الجديد

إمام عاشور يطمئن جماهير الأهلي عبر «إنستجرام».. وجه نجم النادي الأهلي إمام عاشور رسالة جديدة لجماهير القلعة الحمراء عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، أكد خلالها استعداده للموسم الجديد ورغبته في الاستمرار مع الفريق، في ظل ما تردد مؤخرًا عن تلقيه عروضًا للاحتراف في الدوري السعودي، ويرصد الموجز التفاصيل.

عبارة «عودة للعمل».. إشارة قوية من داخل التتش

نشر إمام عاشور صورة له اليوم من داخل ملعب التتش بالجزيرة، مرفقة بعبارة: «عودة للعمل»، في إشارة واضحة إلى التزامه واستمراره مع الأهلي في الموسم المقبل، على عكس الشائعات التي انتشرت حول نيته الرحيل.

الأهلي يبدأ تدريباته للموسم الجديد بقيادة ريبيرو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني خوسيه ريبيرو، تدريباته اليوم على ملعب التتش، ضمن استعداداته للموسم الجديد. وكان الفريق قد اكتفى أمس بإجراء القياسات الطبية والبدنية في اليوم الأول لتجمع اللاعبين، قبل بدء التدريبات الفنية والبدنية الكاملة اليوم.

الخطيب يراجع مشروعات الأهلي الجديدة

في سياق متصل، عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا أمس لاستعراض سلسلة المشروعات الجديدة المقرر افتتاحها في مختلف أفرع النادي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ الافتتاحات يوم الخميس المقبل بافتتاح بوابة المعلمين الجديدة المطلة على شارع صالح سليم بمقر الجزيرة، والتي يتصدرها «نسر الأهلي الذهبي العملاق»، في تصميم يعكس هوية النادي ولونه الأحمر المميز.

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