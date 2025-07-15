موقف وسام أبوعلي من معسكر الأهلي بتونس استعدادا للموسم الجديد

انطلقت تدريبات فريق الأهلي أمس الإثنين، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026، حيث تقرر أن يتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل التوجه إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي للفريق.

موقف وسام أبوعلي من معسكر إعداد الأهلي للموسم الجديد

يترقب الجميع داخل النادي الأهلي موقف نجم هجوم الفريق وسام أبوعلي من السفر مع الفريق لمعسكر تونس استعدادا لخوض الموسم الجديد، خاصة بعد إصرار الللاعب علي الرحيل وتقديمه طلب بذلك للكابتن محمد يوسف خلال جلسة جمعته به أمس الاثنين عقب نهاية تدريبات الفريق.

ويقترب اللاعب من الغياب عن معسكر تونس في إطار ضغطه علي الأهلي للموافقة علي عروض رحيله عن الفريق.

تفاصيل تدريبات الأهلي

شهد تدريب الأهلي أمس الاثنين مشاركة جميع العناصر الأساسية بالفريق باستثناء مروان عطية لمتابعة حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.

و يسعى النادي الأهلي خلال هذا الموسم لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن الفريق في الموسم الماضي ليحجز مقعده في مونديال الأندية عام 2029.

وديات الأهلي بمعسكر تونس

يتدرب فريق الأهلي على ملعب التتش أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل المغادرة إلى تونس الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد خارجي فى مدينة طبرقة، ويتخلله خوض عدة مباريات ودية حيث سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام الملعب التونسي ثم مواطنه شباب البنزرتي يوم 25.

صفقات الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

تعاقد فريق الأهلي استعدادا لموسم 2025-2026، مع التونسى محمد على بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه، و أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا، ومحمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر وعودة المالى أليو يانج.

تدريبات الأهلي

قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفي شوبير ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسر ابراهيم، مصطفي العش، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، محمد هاني، عمر كمال، كريم فؤاد، ومحمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، أحمد رضا، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزييجه، أشرف بنشرقي، طاهر محمد طاهر، أحمد مصطفي زيزو، حسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي ، نييتس جراديشار ومحمد شريف.

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