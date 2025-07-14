انطلاق فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد اليوم.. مباريات قوية بمعسكر تونس

يبدأ فريق الأهلي اليوم الإثنين،تدريباته استعدادا للموسم الجديد 2025-2026، حيث سيتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل التوجه إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي للفريق.

ريبيرو يضع برنامج التحضير للموسم الجديد

يبحث خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، مع جهازه الفني في بداية مران اليوم ترتيبات برنامج التحضير لخوض الموسم الجديد، والأحمال البدنية والتدريبات الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها خلال معسكر الفريق.

تفاصيل تدريبات الأهلي اليوم

يشهد تدريب الأهلي اليوم الاثنين مشاركة جميع العناصر الأساسية بالفريق لمتابعة حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.

و يسعى النادي الأهلي خلال هذا الموسم لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن الفريق في الموسم الماضي ليحجز مقعده في مونديال الأندية عام 2029.

مواجهات ودية قوية لـ الأهلي بمعسكر تونس

يتدرب فريق الأهلي على ملعب التتش أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل المغادرة إلى تونس الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد خارجي فى مدينة طبرقة، ويتخلله خوض 3 مباريات ودية حيث سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.

صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد

شهد ملف التعاقدات بالقلعة الحمراء استعدادا لموسم 2025-2026، اتمام التعاقد مع التونسى محمد على بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه، و أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا، ومحمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر وعودة المالى أليو يانج.

تدريبات الأهلي

قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفي شوبير ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسر ابراهيم، مصطفي العش، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، محمد هاني، عمر كمال، كريم فؤاد، ومحمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، أحمد رضا، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزييجه، أشرف بنشرقي، طاهر محمد طاهر، أحمد مصطفي زيزو، حسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي ، نييتس جراديشار ومحمد شريف.

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