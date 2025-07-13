التكافؤ شعار مواجهات باريس سان جيرمان ضد تشيلسي قبل نهائي مونديال الأندية

يشهد تاريخ لقاءات فريق باريس سان جيرمان ضد تشيلسي ، مواجهات ساخنة ومنافسة شرسة وذلك قبل لقاء الليلة الذي يجمعهما في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تاريخ لقاءات باريس سان جيرمان أمام تشيلسي

ستكون مواجهة الليلة التي تجمع فريق تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي بطولة كأس العالم للأندية هي المواجهة التاسعة في تاريخ لقاءات الفريقين حيث تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات سابقة مقابل فوز تشيلسي بمباراتين وحسم التعادل ثلاث مواجهات.

موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

قمة فريق باريس سان جيرمان ضد تشيلسي، التي تجمعهما ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد 13 يوليو الجارى، بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" فى نيوجيرسى.

مشاهدة ماتش تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

يتم بث أحداث قمة فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره تشيلسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبرمنصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025 وكذلك عبر شاشة شبكة قنوات mbc مصر، وبالتحديد عبر قناة mbc مصر 2.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام 32 فريق مقسمة إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد نظيره تشيلسي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باشو، نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتور فيريرا، فبيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي، برادلي باركولا، خفيتشا كفاراتسخيليا.

التشكيل المتوقع لـ تشيلسي ضد فلومينينسي

يأتي التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي ضد فلومينينسي كالتالي..

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو - تشالوباه - كولويل - كوكوريلا.

خط الوسط: جيمس - إنزو - نكونكو.

خط الهجوم: بالمر - ديلاب - نيتو.

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