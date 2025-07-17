إخماد حريق بمنطقة الهيش بالقرب من محطة كهرباء أسوان دون تأثير على الشبكة

حريق بالقرب من محطة كهرباء أسوان دون تأثير على الشبكة.. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه قد نشب حريق صباح اليوم الخميس بمنطقة الهيش على شاطئ النيل بمحافظة اسوان بالقرب من منطقة خزان اسوان ومحطة توليد كهرباء اسوان الاولى

وأشارت إلى أنه تم رصد الحريق على مسافة بعيدة خارج أسوار منطقة الكهرباء من قبل أطقم التشغيل العاملة بمحطة توليد كهرباء اسوان.

حريق بالقرب من محطة كهرباء أسوان دون تأثير على الشبكة

الموجز ينقل تفاصيل حريق بالقرب من محطة كهرباء أسوان دون تأثير على الشبكة، حيث تم إبلاغ الحماية المدنية والتى قامت بالسيطرة على الموقف واخماد النيران دون التأثير على شبكة الكهرباء او تشغيل المحطة، ولم تتأثر التغذية الكهربائية فى المناطق المحيطة نظرا لبعد الحريق عن الشبكة الكهربائية.

من جانبها قامت الأجهزة المعنية بإزالة الهيش والحشائش فى المنطقة وانتهت الحماية المدنية من عمليات التبريد وضمان عدم تجدد اشتعال النيران

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