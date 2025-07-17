إيه بي بي تحتل المرتبة 14 ضمن قائمة أكثر الشركات استدامة في العالم

قائمة أكثر الشركات استدامة في العالم .. أدرجت مجلة TIME بالتعاون مع Statista شركة "إيه بي بي" في المرتبة 14 ضمن قائمتها لأكثر الشركات استدامة عالميًا لعام 2025، وفي المرتبة الثالثة ضمن جميع الشركات السويسرية.

وارتكز هذا التصنيف على دراسة شملت أكثر من 5,000 شركة من بين أكبر وأبرز المؤسسات حول العالم، بالاعتماد على معايير مثل الإيرادات والقيمة السوقية والظهور العام.

قائمة أكثر الشركات استدامة في العالم

الموجز يرصد التفاصيل، حث اختار التحليل النهائي أفضل 500 شركة من 35 دولة تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا، منهم إيه بي بي وذلك استنادًا إلى منهجية شفافة مُجهزة من أربع مراحل تقييم دقيقة، تضمنت مراجعة أكثر من 20 مؤشر أداء رئيسي.

وشمل التقييم جوانب عدة، منها السياسات المستدامة للشركات، والتزاماتها البيئية والاجتماعية، ومعاييرها في الشفافية والإفصاح، إضافة إلى إدارتها البيئية والاجتماعية.

وبلغ إجمالي النقاط الممكنة 100، فيما حصلت "إيه بي بي" على درجة 81.92.

وصرحت أنكه هامبل، رئيسة قسم الاستدامة في مجموعة "إيه بي بي"، قائلة: "إن إدراجنا ضمن أفضل 15 شركة في العالم من حيث الاستدامة يعكس رؤيتنا الاستراتيجية في إدخال مبادئ الاستدامة ضمن صميم أعمالنا، مع التركيز على الشفافية والمساءلة. وتهدف أجندتنا للاستدامة إلى دعم مجتمعات منخفضة الكربون، والحفاظ على الموارد، وتعزيز التقدّم الاجتماعي، بما يساهم في الوصول إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات، ومن خلال حلولنا التكنولوجية الرائدة في مجالي الكهرباء والأتمتة، نمكّن عملاءنا من تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتسريع التحول نحو عمليات أكثر مرونة وكفاءة."

إيه بي بي

وقد حدّدت "إيه بي بي" أهدافًا طموحة لتحقيق الحياد الكربوني، تمت المصادقة عليها من قبل مبادرة Science Based Targets (SBTi) .

وتهدف الشركة إلى خفض انبعاثات النطاقين 1 و2 بنسبة 80% بحلول عام 2030، والوصول إلى نسبة خفض 100% بحلول عام 2050، مقارنة بعام 2019.

وبحلول عام 2024، تمكنت "إيه بي بي" من تقليص انبعاثاتها في النطاقين 1 و2 بنسبة 78% مقارنة بعام 2019، وخفضت كذلك انبعاثات النطاق 3 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.

وحازت" إيه بي بي" أيضًا على تقدير عالمي لدورها في الشفافية المؤسسية وأدائها المناخي، من خلال إدراجها في "قائمة A" السنوية الصادرة عن منظمة Carbon Disclosure Project (CDP) في أبريل 2025.

كما حصلت في مايو 2025 على تصنيف AAA، وهو الأعلى ضمن تصنيفات ESG الصادرة عن MSCI ضمن نطاق يتراوح بين (AAA و C.(CC

اقرأ أيضًا:

أسباب تخلي مايكروسوفت عن مقعدها في مجلس إدارة أوبن إيه آي

شنايدر إلكتريك تحصد لقب الشركة الأكثر استدامة في العالم