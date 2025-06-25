«إيه بي بي» تحيي 100عام من الشراكة بين مصر والسويد ودعم التحول الرقمي وكفاءة الطاقة

دعم التحول الرقمي وكفاءة الطاقة.. شاركت شركة ABB مصر في احتفالات اليوم الوطني للسويد، التي أقيمت في مقر السفارة السويدية في الزمالك.

وجاءت هذه المشاركة لتعكس قوة الشراكة بين مصر والسويد، وتسليط الضوء على التزام ABB المستمر بالاستدامة والابتكار وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية للتنمية.

تفاصيل مشاركة «إيه بي بي» مصر في احتفالات اليوم الوطني للسويد

الموجز ينقل تفاصيل مشاركة «إيه بي بي» مصر في احتفالات اليوم الوطني للسويد، إذ جمع الحدث نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم السفير السويدي في مصر داغ يولين-دانفلت، و أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية السويسرية، إلى جانب فريق الإدارة العليا بالشركة، للاحتفال بهذه المناسبة المميزة.

وقال حماد بهذه المناسبة: "نفخر في ABB بالاحتفال باليوم الوطني للسويد إلى جانب شركائنا وأصدقائنا، فهذا اليوم يمثل لحظة اعتزاز بتاريخنا الممتد في مصر، ويجسد التزامنا بتقديم حلول مستدامة تدعم القطاعات الصناعية وتعزز قدرات المجتمعات."

وسلط الحدث الضوء على التزام شركة ABB بالابتكار الأخضر والمسؤولية البيئية والحلول منخفضة الكربون، التي تمثل ركائز أساسية في رؤيتها لمستقبل أكثر استدامة داخل مصر وخارجها.

مشاركة «إيه بي بي» مصر في احتفالات اليوم الوطني للسويد

دعم التحول الرقمي وكفاءة الطاقة

واستعرض حماد، ممثلاً لشركة ABB، الإرث العريق للشركة في مصر والذي يمتد لأكثر من مئة عام، مشيداً بدورها المحوري في مشاريع البنية التحتية والتحديث، مع التأكيد على التزام ABB بدعم التحول الرقمي وكفاءة الطاقة في البلد.

من جانبه، أكد السفير السويدي داغ يولين-دانفلت أهمية مساهمات ABB في التنمية المستدامة والابتكار في مصر قائلاً: "يسرّنا أن نحتفل بهذه المناسبة إلى جانب شركائنا في ABB، وإن مساهماتهم في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة تنسجم تماماً مع قيمنا وطموحاتنا لمستقبل أكثر ازدهاراً."

تفعيل سبل التعاون الناجح بين السويد ومصر

ويأتي هذا الحدث في إطار تفعيل سبل التعاون الناجح بين السويد ومصر في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والثقافة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتآزر الأعمال والتعاون المستقبلي.

وبالنظر إلى المستقبل، تظل شركة ABB ملتزمة بتعزيز إزالة الكربون والتشغيل الآلي والكهرباء في مصر، مع استمرار الاستثمار في تنمية المهارات وخلق فرص العمل ونقل المعرفة لتمكين المواهب والمجتمعات المحلية.

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