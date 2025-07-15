شنايدر إلكتريك تحصد لقب الشركة الأكثر استدامة في العالم

لقب الأكثر استدامة في العالم.. حصدت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، لقب "الشركة الأكثر استدامة في العالم لعام 2025" من قبل مجلة TIME ومنصة ستاتيستا.

وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تتصدر فيها شنايدر إلكتريك هذه القائمة، والتي تضم 500 من أكثر الشركات استدامة على مستوى العالم.

لقب الأكثر استدامة في العالم

الموجز ينشر التفاصيل، إذ يعكس هذا الإنجاز السعي المستمر لشركة شنايدر إلكتريك نحو تحقيق أهدافها الخاصة بالاستدامة، بالإضافة إلى التزامها بدعم شركائها وعملائها ليصبحوا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتقليل انبعاثاتهم الكربونية.

وتواصل الشركة تسليط الضوء على تقدمها الدائم نحو أهدافها الطموحة للاستدامة بكل شفافية، وتشمل هذه الأهداف خفضًا في انبعاثاتها الكربونية بنسبة 25% عبر سلسلة القيمة بأكملها بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي صفر انبعاثات صفري عبر سلسلة القيمة بأكملها بحلول عام 2050.

تحقيق صافي انبعاثات صفري المعتمد من مبادرة الأهداف القائمة على العلم

ويعد مسار الشركة لتحقيق صافي انبعاثات صفري المعتمد من مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) وبرنامج شنايدر للاستدامة 2021-2025 (SSI) بمثابة خارطة طريق تمكن التقدم المستدام، ليس فقط لشنايدر إلكتريك وشركائها، ولكن أيضًا لعملائها والمجتمعات المحلية.

من ناحيته، ، علق أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، قائلاً: "فخورون بحصولنا على لقب أكثر شركة مستدامة في العالم للعام الثاني على التوالي. بصفتنا شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، فأن هدفنا هو أن نكون الشريك الموثوق به لشركائنا وعملائنا في تحقيق الكفاءة ودفع جهود الاستدامة، وفي شنايدر إلكتريك، تُعد الاستدامة جوهر أعمالنا وكل ما نقوم به، ونسعى لأن نكون شركة ذات تأثير، حيث يمثل الأداء قاعدة الانطلاق وما نبني عليه جهودنا، ومن هذا المنطلق، نحرص على إشراك كامل منظومتنا، ونؤمن أن مهمتنا تضعنا في صميم الحلول، بينما تمنحنا ثقافتنا المؤسسية ميزة تنافسية حقيقية. هذا النهج المتكامل يضمن أن تسهم جميع جوانب عملياتنا وسلسة القيمة الخاصة بنا في خلق أثر إيجابي نحو عالم أكثر استدامة."

تقييم 5,700 شركة استنادا إلى 20 مؤشر أداء رئيسي

ويقوم التصنيف بتقييم 5,700 شركة استنادا إلى 20 مؤشر أداء رئيسي، ليتم في النهاية اختيار 500 من أكثر الشركات استدامة في العالم. ويتم الاختيار والتقييم بناءً على عدة عوامل رئيسية، مثل انبعاثات النطاق 1 و2، واستهلاك الطاقة مقارنة بحجم الشركة، بالإضافة إلى جهود خفض الانبعاثات الكربونية، ونسبة استخدام الطاقة المتجددة في العمليات التشغيلية، كما تؤخذ في الاعتبار عوامل خارجية، مثل التقييمات والالتزامات الخارجية المتعلقة بالاستدامة، وممارسات إعداد التقارير المؤسسية بشفافية، ومؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي التي تعكس التزام الشركات تجاه مجتمعاتها والبيئة.

وكانت شنايدر إلكتريك قد اختيرت أيضًا كأكثر الشركات استدامة في العالم لعام 2025 من قبل مؤسسة Corporate Knights، لتصبح الشركة الوحيدة التي تحتل المرتبة الأولى في قائمتها العالمية لأفضل 100 شركة مرتين. كما تم اختيار الشركة الفرنسية كالأكثر استدامة في أوروبا وفرنسا من قبل المؤسسة نفسها.

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