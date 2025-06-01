شنايدر إلكتريك تُحقق تقدمًا كبيرًا بمؤشر الاستدامة خلال الربع الأول لـ 2025

مؤشر الاستدامة 2025.. أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، أن برنامج " شنايدر إلكتريك لتأثير الاستدامة (SSI)" قد حقق مجموع بلغ 7.95 من 10 خلال الربع الأول من عام 2025.

ويأتي هذا التقدم ليقرب الشركة من هدفها للوصول إلى 8.80 من 10 بنهاية العام بالتزامن مع انتهاء عمل البرنامج.

مؤشر الاستدامة 2025

الموجز ينقل التفاصيل الكاملة، حيث يعزز هذا التقدم من الإنجاز الكبير الذي حققته شنايدر إلكتريك بتصنيفها كـ"الشركة الأكثر استدامة في العالم" يناير الماضي من قبل Corporate Knights، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق تقدم ملموس نحو أهدافها في مجال الاستدامة.

وشهد الربع الأول من عام 2025 تقدمًا ملحوظًا لشنايدر إلكتريك في مساعيها نحو الاستدامة:

نجحت الشركة في مساعدة عملائها على توفير وتجنب ما يقرب من 700 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بفضل حلولها المبتكرة، وقد تزامن ذلك مع إطلاق الدفعة الثانية من اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) ضمن برنامج Energize، مما يمكن أربع شركات رعاية صحية عالمية من شراء 245 جيجاوات/ساعة من الكهرباء المتجددة سنويًا على مدى السنوات العشر القادمة، كما تسارعت وتيرة الجهود المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مصادر الطاقة الأولية، وسلاسل التوريد، محققة انخفاضًا بنسبة 42% لدى أكبر 1,000 مورد ضمن شبكة شركائها.

وعلى الرغم من تجاوز شنايدر إلكتريك للعديد من أهدافها المحددة قبل أكثر من عام، تُظهر الشركة التزامًا قويًا بمكافحة الفقر ودعم المجتمعات.

وحتى الآن، تمكن 56 مليون شخص من الحصول على الطاقة بفضل مبادرات الشركة التي تركز على تطوير حلول طاقة نظيفة في قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والزراعة والمشاريع الصغيرة.

علاوة على ذلك، من خلال توقيعها الأخير على تعهد "Rise Ahead"، تسعى شنايدر إلكتريك إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع تركيز خاص على معالجة فقر الطاقة والاستثمار المؤثر في الأسواق الأقل حظًا.

وفي إطار سعيها لتعزيز الأثر المحلي، يواصل رؤساء المناطق والبلدان في شنايدر إلكتريك قيادة مبادرات التأثير المحلي، بعد إحراز تقدم في أكثر من 200 مبادرة أُطلقت منذ عام 2021، والتي تهدف إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية من خلال التدريب والتوجيه، وتعزيز مرونة الطاقة، والعمل البيئي، وغيرها من المجالات، فعلى سبيل المثال، أطلقت شنايدر إلكتريك في المملكة المتحدة، بالتعاون مع مؤسسة Tottenham Hotspur، برنامجًا تعليميًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، يهدف إلى إلهام الطلاب المحليين عبر ورش عمل تفاعلية وموارد رقمية، وتزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لبناء مستقبل مستدام.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت كريس ليونج، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شنايدر إلكتريك: "في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأهمية الشراكات القوية مع الشركات، والحكومات، والشركاء المحليين، والمجتمعات المحلية، من أجل تحسين سبل العيش، وزيادة الدخل، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والطاقة النظيفة بشكل مستدام".

وأضافت: "أشعر بفخر خاص تجاه السعي الدؤوب لموظفينا لتحويل الطموحات إلى واقع ملموس، سواء منخلال ابتكار وتطوير حلول للحد من الأثر البيئي، أو من خلال مساهمتهم المجتمعية الفاعلة، وإننا نعمل معاً من أجل إحداث تقدم حقيقي وجعل الاستدامة واقعاً ملموساً للجميع."

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصنيف مصنع شنايدر إلكتريك في ووشي، الصين، من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي كـ"منارة استدامة" رابعة للشركة، تقديرًا لنجاحه في خفض الانبعاثات بشكل ملموس وتعزيزه لممارسات الاقتصاد الدائري.

كما احتلت شنايدر إلكتريك المرتبة الأولى على مستوى أوروبا، وجاءت ضمن أفضل 10 شركات عالميًا في قائمة "Carbon Clean 200" لعام 2025، والتي تضم الشركات المدرجة في البورصة والرائدة في التحول نحو حلول الطاقة النظيفة.

وتم اختيار شنايدر إلكتريك ضمن قائمة "أكثر 100 شركة أخلاقية في العالم" لعام 2025 الصادرة عن مؤسسة Ethisphere، للعام الرابع عشر على التوالي، في تأكيد على التزام الشركة الدائم بأعلى معايير النزاهة والمسؤولية المؤسسية.

وصنّفت مؤسسة Sustainalyticsشنايدر إلكتريك كإحدى الشركات الأعلى تقييمًا في الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) من بين أكثر من 5,000 شركة على مستوى العالم.

وحازت شنايدر إلكتريك على "الختم الذهبي (Gold Seal)" لعام 2025 في فئة الصناعات الرأسمالية من مؤسسة Equileap، تكريمًا لريادتها في تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.

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