تفاصيل إطلاق 3 منتجات جديدة لتعزيز أنظمة الطاقة من شنايدر إلكتريك

تعزيز أنظمة الطاقة.. في خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة، أطلقت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، ثلاثة منتجات جديدة في مجال تعزيز أنظمة الطاقة.

وتزامن إطلاق المنتجات خلال فعالية يوم الابتكار لأنظمة الطاقة المستقبلية، التي نظمتها شنايدر إلكتريك لأول مرة في مصر لـ تعزيز أنظمة الطاقة، بحضور عدد من عملاء شنايدر إلكتريك من مختلف القطاعات وفريق شنايدر إلكتريك بقيادة سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وحسن الأرضي نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي لقطاع الطاقة.

تعزيز أنظمة الطاقة

الموجز يتناول تفاصيل إطلاق الشركة لـ 3 منتجات جديدة وهي MCSeT with EvoPacT وRM AirSeT وSM AirSeT، إذ تأتي لـ تعزيز أنظمة الطاقة وتنمية جهود الشركة في دعم التحول الرقمي والكفاءة في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والنقل والمواصلات والصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الصناعات الغذائية والاستهلاكية، والتطويرالعقاري، وقطاع الطاقة والكيماويات.

وقد شهدت فعالية يوم الابتكار لأنظمة الطاقة المستقبلية، وجلسات نقاشية موسعة، لتبادل الرؤى والخبرات بين الحضور، كما استعرض فريق عمل شنايدر إلكتريك أحدث منتجاتها with EvoPact MCSeT وهو لوحة جهد متوسط ذات خصائص رقمية عالية الكفاءة لتوزيع الكهرباء مرتبطة بإنترنت الأشياء (IoT)، وتتميز بعمر افتراضي طويل يصل إلى 30 عامًا، كما توفر مراقبة مستمرة وتنبيهات مبكرة، مما يسمح بصيانة استباقية وتحليل تنبؤي، ويعتمد على وتقنية قاطع تفريغ هواء متطورة تتميز بقدرة تشغيلية تصل إلى 30,000 دورة تشغيل.

مواجهة التحديات الأساسية في قطاع الطاقة

وبفضل تصميمه المتين وقاطعه الرقمي، يقلل MCSeT with EvoPacT من مخاطر الانقطاع المفاجئ في الكهرباء بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز أنظمة الطاقة، كما يعد كأحد الحلول المبتكرة من شنايدر إلكتريك لمواجهة التحديات الأساسية في قطاع الطاقة، مثل تقليل تكاليف الصيانة، وخفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق أهداف الاستدامة.

وتعد مصر من أوائل الدول التي يتم إطلاق MCSeT with EvoPacT بها على مستوى العالم، حيث يتم تجميعه في مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر ليكون المصنع الأول للشركة الذي يتولى تجميعه وإطلاقه لجميع الأسوالق عالمياُ.

تعزيز أنظمة الطاقة من شنايدر إلكتريك

وقد أثبت نجاحه من خلال الفوز بمشروع الخط الرابع لمترو القاهرة، وهو ما يعكس أهمية هذا السوق المحوري لشنايدر إلكتريك ليس على مستوى المنطقة فقط، وإنما على مستوى العالم.

وتطرقت مناقشات يوم الابتكار لأنظمة طاقة المستقبل إلى الجيل الجديد من منتجات RM AirSeT وSM AirSeT الخالية من غاز SF6 الضار بالبيئة، حيث تعد شنايدر إلكتريك أول شركة تطلق هذا النوع من المنتجات في مصر، حيث أعلنت الشركة منذ سنوات قليلة التزامها بتطوير حلول ومنتجات خالية من هذا الغاز.

وتتميز المنتجات الجديدة بكفاءة تشغيلية عالية بفضل تقنية قاطع تفريغ الهواء وعمر افتراضي طويل يصل إلى 40 عاماً، مما يجعلهما أكثر استدامة من الحلول التقليدية، وقد استبدلت شنايدر إلكتريك غاز SF6 بهواء نقي مضغوط في منتجاتها التي تتميز بالتصميم المستدام، حيث تتكون بنسبة 92% من مكونات قابلة لإعادة التدوير، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة التي يعادل كل كيلو جرام منها 24.3 طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يدرس حظر استخدامه بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزام شنايدر إلكتريك بتقديم بدائل للمنتجات التي تستخدم غاز SF6 كحلول مستدامة وصديقة للبيئة تساعد مختلف القطاعات التشغيلية على تقليل بصمتها الكربونية وتحقيق أهداف الاستدامة.

وتعليقا على إطلاق المنتجات الجديدة، صرح سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلا: "الابتكار هو المحرك الرئيسي لتحقيق الاستدامة، التي نضعها في صميم أهدافنا وثقافتنا المؤسسية ومن خلال إطلاق منتجات مبتكرة مثل MCSeT with EvoPacT وRM AirSeT وSM AirSeT في السوق المصري الواعد، نؤكد التزامنا بدعم مصر في رحلتها نحو التحول الرقمي والطاقة المستدامة".

وأضاف "نحن نعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لتوفير حلول مخصصة تساهم في تعزيز قدرة الموردين والعملاء لتحقيق أهدافها الخاصة بهم وخفض الانبعاثات الكربونية مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وإدارة الموارد كجزء من الالتزامات الست طويلة الأجل اللتي وضعتها شنايدر إلكتريك لتحقيق الاستدامة".

وتواجه الشركات اليوم تحديات متزايدة في تحقيق الاستدامة، حيث تتطلب منها المعايير العالمية خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الأداء البيئي، وتساعد حلول شنايدر إلكتريك المبتكرة المعتمدة على منصة EcoStruxure الرقمية، في تمكين الشركات من تحسين كفاءة عملياتها واتخاذ قرارات مدروسة لتحقيق أهدافها في الاستدامة.

ومن خلال هذه الحلول والمنتجات، تستطيع الشركات الاستفادة من التحليلات المتقدمة والصيانة التنبؤية لتقليل هدر الطاقة وتعزيز كفاءة عملياتها.

كما تسعى شنايدر إلكتريك لتسريع وتيرة التحول نحو مجتمع أكثر استدامة وشمولية، لبناء عالم أكثر اعتماداً على الكهرباء، حيث توفر حلولاً ذكية تساعد الشركات على تحقيق أهدافها المناخية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للجميع.

تقديم حلول تسهم في تعزيز الكفاءة والتحول الرقمي

ومن ناحيته، قال حسن الأرضي نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي لقطاع الطاقة، قائلاً: "الاستدامة هي جوهر عمل شنايدر إلكتريك، والمحرك الرئيسي لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة مصممة خصيصًا لتطوير أنظمة الطاقة في مختلف القطاعات خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك، لتحقيق قيمة إيجابية للشركات والبيئة".

وأضاف " إطلاق ثلاثة منتجات مبتكرة لأول مرة في السوق المصري يؤكد ريادة شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة، والتزامها المستمر لتقديم حلول تسهم في تعزيز الكفاءة والتحول الرقمي وتحقيق الاستدامة، وهو ما يتماشي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030".

وتجدر الإشارة إلى أن شنايدر إلكتريك تُعد من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستدامة، حيث تحتل مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية المتخصصة، فقد تصدرت قائمة "أكثر الشركات استدامة في العالم لعام 2024" وفقًا لمجلة التايم ومنصة ستاتيستا، وحافظت على مكانتها ضمن أفضل 100 شركة عالمية في مجال الاستدامة في قائمة Corporate Knights لـ 12 عامًا متتاليًا، حيث حصلت على مراكز متقدمة ضمن هذا التصنيف، ولتعزيز هذا الالتزام، تسعى شنايدر إلكتريك جاهدة لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في عملياتها بحلول عام 2030، وفي سلاسل قيمتها ومنتجاتها بحلول عام 2050. وتعمل الشركة على تمكين عملائها من تحقيق أهدافهم في الاستدامة من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمات استشارية متخصصة، مما يجعلها الشريك الموثوق به في رحلة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

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