هل الأتوبيس الترددي مجاني اليوم؟ وزارة النقل تجيب وتوضح التفاصيل

في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة، أعلنت وزارة النقل المصرية أن ركوب الأتوبيس الترددي BRT سيكون مجانًا اليوم الأحد فقط، تزامنًا مع انطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع على الطريق الدائري، ويرصد الموجز اليوم.

التشغيل المجاني للأتوبيس الترددي BRT.. تفاصيل المرحلة الأولى

صرّح مصدر مسؤول في وزارة النقل أن التشغيل المجاني للأتوبيس الترددي يشمل جميع المحطات العاملة ضمن المرحلة الأولى، والتي تمتد من طريق الإسكندرية الزراعي وصولًا إلى محطة أكاديمية الشرطة، بطول يبلغ حوالي 35 كيلومترًا.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب المواطنين لتجربة وسيلة النقل الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي المستدام، مشيرًا إلى أن الأتوبيس الترددي يعد صديقًا للبيئة بفضل استخدامه تقنيات حديثة.

14 محطة رئيسية ضمن المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من مشروع BRT عدد 14 محطة رئيسية، وهي:

عدلي منصور

بهتيم

أكاديمية الشرطة

إسكندرية الزراعي

العقيد أحمد عبدالرحيم

شبرا بنها

مسطرد

الخصوص

المرج

القلج

مؤسسة الزكاة

الفريق إبراهيم العرابي

السلام

طريق السويس



مواصفات الأتوبيسات.. كهربائية ومصنعة محليًا

أكدت وزارة النقل أن الأتوبيسات المستخدمة في هذه المرحلة من نوعية كهربائية مكيفة الهواء، بسعة استيعابية تبلغ 66 راكبًا، وتم تصنيعها بالكامل محليًا، ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة النقل الجماعي الحديث.

وتأتي هذه المواصفات في إطار حرص الدولة على توفير وسائل نقل آمنة ومريحة وصديقة للبيئة، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

هل سيتم منع الميكروباصات من السير على مسار BRT؟

أوضحت الوزارة في بيانات سابقة أن تشغيل الأتوبيس الترددي BRT سيكون مصحوبًا بإعادة تنظيم الحركة المرورية على الطريق الدائري، ومن المتوقع منع سير الميكروباصات على نفس مسار الأتوبيسات الترددية، وذلك في إطار رفع كفاءة شبكة النقل وتقليل الازدحام.

مستقبل النقل الجماعي في مصر: مرونة في التسعير ومزايا تنافسية

من المقرر أن يتم لاحقًا تحديد أسعار مرنة لتذاكر الأتوبيس الترددي، بحيث تتناسب مع مختلف فئات المجتمع. وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز إقبال المواطنين على استخدام الوسائل الحديثة، من خلال تقديم خدمة بجودة عالية وبأسعار عادلة.

تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري يمثل نقلة نوعية في النقل الجماعي بمصر، ويعكس توجه الدولة نحو التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة. التشغيل المجاني اليوم هو بداية لجذب المواطنين نحو تجربة جديدة أكثر كفاءة وأمانًا في التنقل داخل القاهرة الكبرى.

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