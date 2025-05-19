لائحة مخالفات الأتوبيس الترددي: غرامات مشددة لضبط المرور على الطريق الدائري

في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل العام وتخفيف الزحام المروري، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات النقل المستدام في المنطقة ،ويهدف المشروع إلى الاستغناء عن الميكروباصات تدريجيًا، وإتاحة وسيلة نقل حديثة وسريعة وآمنة تربط بين المحاور الرئيسية في القاهرة الكبرى.

وفيما يلي، يعرض لكم الموجز لائحة المخالفات بالأتوبيس الترددي.

عقوبات مشددة للمخالفين لمسارات الأتوبيس الترددي

أعلنت وزارة النقل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عن لائحة مخالفات صارمة لتنظيم سير المركبات، لا سيما في المسارات المخصصة للأتوبيس الترددي.

من أبرز هذه المخالفات:

سير المركبات غير المصرح بها على المسار، ويُعاقب مرتكبوها بالحبس حتى 3 أشهر وغرامة بين 2000 و4000 جنيه.

مخالفة خط السير أو السير عكس الاتجاه، وتُطبق نفس العقوبات.

مخالفات السرعة وتعطيل المرور

تشمل اللائحة أيضًا:

تجاوز السرعة المقررة أو السير بسرعة منخفضة تعوق الحركة.

تعمد تعطيل المرور عبر التوقف غير المبرر أو السير ببطء شديد.

وتنص العقوبات على الحبس والغرامة، وذلك لضمان انسياب حركة الأتوبيس الترددي والحفاظ على كفاءة النظام.

مواصفات شبكة الأتوبيس الترددي

يمتد مشروع BRT بطول 106 كيلومترات، وهو الأطول من نوعه عالميًا، ويضم:

48 محطة (تم الانتهاء من 33 محطة حتى الآن).

سرعة تشغيلية تصل إلى 70 كم/س.

أتوبيسات تعمل بالكهرباء بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60%.

طاقة استيعابية تصل إلى 49 راكبًا قابلة للزيادة.

مخالفات لا يجوز التصالح فيها

بحسب قانون المرور الجديد، هناك 12 مخالفة لا يجوز التصالح بشأنها، منها:

السير عكس الاتجاه.

القيادة تحت تأثير المخدرات.

حيازة أجهزة تشويش على الرادارات.

تعطيل المرور عمدًا.

تحميل ركاب بأجرة غير قانونية.

نقلة حضارية في منظومة النقل العام

يمثل مشروع الأتوبيس الترددي نقلة نوعية في أسلوب التنقل داخل القاهرة الكبرى، ويعكس توجه الدولة نحو حلول مستدامة وصديقة للبيئة، مع التركيز على رفع كفاءة الطرق وتحقيق الأمان المروري.

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