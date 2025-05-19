كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيا وطرق دفعها

قبل اقتراب الشهر الجديد، يهتم المواطنين بمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز “بتروتريد” بشكل إلكتروني لكي يتمكنوا من التعرف على قيمتها المستحقة خلال الفترة المحددة للسداد لضمان استمرار الخدمة.

حرصت شركات الغاز الطبيعي على إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين التي تسهل عليهم إجراء المعاملات المختلفة مما يوفر الوقت والجهد، ومن أهم تلك الخدمات المتاحة خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز “بتروتريد” على الموقع الالكتروني للشركة، ويعرض الموجز كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز قبل بدء الشهر .

فاتورة الغاز

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز “بتروتريد”

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز “بتروتريد” عن طريق الخدمة التي وفرتها الشركة على موقعها الإلكتروني، ويتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشركة بتروتريد “من هنا”.

من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة، يتم اختيار خدمة “الاستعلام عن الفاتورة”.

ثم يتم كتابة رقم المشترك وكافة البيانات الأخرى المطلوبة.

بعد ذلك، يتم النقر على “استعراض الفواتير”

سوف يظهر المبلغ المستحق للفاتورة والواجب سداده.

طرق سداد فاتورة الغاز

بعد التعرف على طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز “بتروتريد” من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، نوضح أنه يوجد أكثر من طريقة يمكن عبرها سداد قيمة الفاتورة، وهي تتمثل في الآتي:

الدفع النقدي: يتم سداد ثمن الفاتورة من خلال خدمة العملاء أو المحصلين المعتمدين.

منافذ الدفع الفوري: فوري، أمان، مصاري.

الدفع الإلكتروني: المستخدمين يمكنهم دفع قيمة الفاتورة بواسطة المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر أو تطبيقات السداد مثل “إنستا باي”.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا

مع بداية كل شهر، توفر شركة بتروتريد خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي بصورة إلكترونية مما يوفر لهم حساب الاستهلاك بشكل دقيق مما يجنبهم أي غرامات أو مشكلات مالية، ويتم تسجيل القراءة عبر اتباع الآتي:

زيارة الموقع الرسمي لشركة بتروتريد “من هنا”.

الضغط على خدمة “تسجيل قراءة العداد” من بين الخدمات الظاهرة.

كتابة البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم المشترك، بيانات الوحدة السكنية مثل رقم العمارة، الشقة، البلوك، المنطقة، المحافظة.

إدخال رقم العداد في المكان المخصص له.ثم النقر على زر “تأكيد” لإتمام عملية التسجيل.

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