استعلام فاتورة الغاز المنزلي 2025 خطوة بخطوة

تزامنا مع إصدار فواتير الغاز ، يحرص العديد من المواطنين المشاركين في خدمة الغاز الطبيعي بالمنازل، على الاستفسار عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي عبر الانترنت.

ومع التقدم التكنولوجي وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، أصبح من الممكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي، ودفعها إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد، ويعرض الموجز التفاصيل الكاملة بشأن زيارة الموقع الرسمي لشركة بتروتريد إلكترونيا.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز

وتتيح شركات الغاز الطبيعي في مصر عدة طرق للاستعلام عن الفواتير، منها:

فاتورة الغاز

الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد

تعد شركة بتروتريد من أبرز الشركات التي تقدم خدمة الاستعلام عن فواتير الغاز إلكترونيًا، وللاستعلام يُمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لشركة بتروتريد عبر الرابط من هنا.

الضغط على خيار "قيمة الاستهلاك الشهري".

إدخال رقم المشترك ورقم العداد.

النقر على "عرض" لعرض تفاصيل الفاتورة.

الاستعلام عبر تطبيق الهاتف المحمول

قدمت شركة بتروتريد تطبيقًا مخصصًا للاستعلام عن فواتير الغاز، يمكن تحميله من متجر جوجل بلاي.

وبعد التثبيت، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول، واختيار "استعلام الفاتورة"، وإدخال بيانات العداد لعرض تفاصيل الفاتورة.

الاستعلام عبر خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فواتير الغاز عبر الاتصال برقم خدمة العملاء 17169، ثم الضغط على الرقم 1 للاستعلام عن الفواتير، وإدخال رقم المشترك ورقم العداد.

الاستعلام عبر زيارة الفروع

وتتوفر فروع لشركة بتروتريد في مختلف المحافظات، حيث يمكن للمواطنين زيارة أقرب فرع لهم للاستعلام عن فواتير الغاز وتسجيل قراءات العدادات.

طرق دفع فاتورة الغاز أونلاين

بعد الاستعلام عن الفاتورة، يمكن دفعها عبر عدة طرق، منها:

المحافظات الإلكترونية: مثل محفظة الفون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر.

خدمات الدفع الإلكتروني: مثل فوري، مصاري، Bee، أمان، وممكن.

الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد: حيث يُمكن الدفع مباشرة عبر الموقع باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم.

التطبيقات الإلكترونية: مثل تطبيق "استعلام فاتورة الغاز" المتاح على الهواتف الذكية.

مواعيد سداد الفواتير وتسجيل قراءات عداد الغاز

تسجيل القراءات: يمكن للمواطنين تسجيل قراءات العدادات في الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر.

سداد الفواتير: يبدأ سداد الفواتير من يوم 6 حتى 30 من كل شهر.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز

زيارة الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

اختيار "تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي".

إدخال بيانات العداد المطلوبة، مثل رقم المشترك، رقم العداد، ورقم الشقة.

إدخال القراءة الحالية للعداد.

النقر على "تسجيل" لتحديث القراءة.

ومن الضروري تسجيل قراءات العداد حيث تساهم هذه الخطوة في معرفة الاستهلاك الشهري لكي تحصل على فاتورة متناسبة مع الإستهلاك.

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