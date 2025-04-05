تسجيل قراءة الغاز بتروتريد شهر أبريل 2025.. اعرف الخطوات

تسجيل قراءة الغاز بتروتريد.. تشهد الفترة الحالية بحثا مكثفا من قبل العديد من المواطنين حول كيفية تسجيل قراءة الغاز لشهر أبريل 2025، ويبحث الكثيرون عن أساليب مريحة وسريعة لضمان دقة التسجيل ودفع الفواتير بطرق آمنة وفعالة ، ويأتي ذلك تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ "التحويل الرقمي" في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يأتي في إطار حرص شركة ”بتروتريد“ على تيسير الخدمات المقدمة ويعرض الموجز موعد تسجيل قراءة الغاز بتروتريد.

اليوم تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد

أعلنت شركة «بتروتريد» التابعة لقطاع البترول عن بدء تسجيل قراءات عدادات الغاز للوحدات السكنية اعتبارًا من اليوم السبت 5 إبريل.

ولتلبية الطلب المتزايد على طرق تسجيل قراءة الغاز، توفر «بتروتريد» العديد من الوسائل الإلكترونية التي يمكن من خلالها للعملاء تسجيل القراءة ودفع الفواتير، وتشمل الخيارات التالية:

المحافظ الإلكترونية

مكاتب البريد المصري

منافذ التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية

خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر الرقم 5727 من أي موبايل أو 09000727 من خط أرضي

إبلاغ القراءة عبر المحصّلين في المناطق المتوفرة بها خدمة ماكينة الـ POS

تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة وعبر ماكينات الصرف الآلي

الاتصال عبر الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي

التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء من مراكز بتروتريد المنتشرة في النوادي الرياضية والكومباوندات.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أبريل 2025

بعد تسجيل القراءة، يمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة الفاتورة المستحقة باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد ، واختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة

، وإدخال رقم المشترك والبيانات المطلوبة ،ثم الضغط على استعراض الفواتير لعرض قيمة الفاتورة المستحقة.

موعد تسجيل قراءة الغاز بتروتريد

تسجيل قراءة الغاز لشركة ناتجاس

أما فترة تسجيل قراءة الغاز لشهر إبريل 2025 يمكن تسجيل قراءة الغاز لـشركة ناتجاس من هنا

أهمية تسجيل قراءة عداد الغاز

تؤكد شركة بتروتريد على أهمية تسجيل قراءة عداد الغاز في الفترة المحددة من كل شهر (1 إلى 15) لضمان دقة احتساب الاستهلاك وتفادي التقديرات العشوائية، مما يساهم في تجنب الغرامات أو المشكلات المالية مع الشركة. اقرأ أيضاً: كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2025 وطرق السداد أونلاين

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