كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد.. رابط مباشر

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد.. بدأت شركة بتروتريد في تسجيل قراءات عدادات الغاز للوحدات السكنية إلكترونيًا, اعتبارًا من الأول وحتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك ضمن خطتها للتحول الرقمي في إطار برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد

يستعرض “الموجز” طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد, كالتالي:

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025

أتاحت شركة بتروتريد عدة طرق إلكترونية يمكن من خلالها تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفواتير, كالتالي:

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد

الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد, والذي يتيح للعملاء إدخال بيانات العداد والاطلاع على الفواتير المستحقة “اضغط هنا”.

تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة، والذي يتيح للمستخدمين تسجيل القراءة بسهولة من خلال هواتفهم الذكية.

إبلاغ القراءة لمُحصّل الشركة أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق التي تدعم الخدمة عبر ماكينة الـ POS.

وسائل دفع فاتورة الغاز إلكترونيًا

وفرت بتروتريد مجموعة من الوسائل الإلكترونية لسداد الفواتير، لتتيح للمستخدمين اختيار الطريقة الأنسب لهم، وتشمل التالي:

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد

المحافظ الإلكترونية المختلفة التي تتيح الدفع عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

منافذ شركات التحصيل الإلكتروني التي توفر خدمة الدفع السريع.

ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المشاركة في الخدمة.

الاتصال بالرقم المختصر 17169 من أي هاتف محمول أو خط أرضي.

خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر الرقم 5727 من الموبايل أو 09000727 من الهاتف الأرضي.

التوجه إلى أقرب مركز عملاء بتروتريد في النوادي الرياضية، الكومباوندات، والوزارات.

زيارة أحد فروع الشركة مباشرة لتسجيل القراءة أو سداد أي مستحقات مالية.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مارس 2025

أتاحت شركات الغاز الآخرى إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيًا خلال الفترة من 1 مارس وحتى 27 من الشهر نفسه عبر المواقع الرسمية التابعة لها، مثل شركة ناتجاس عبر هذا الرابط.

اقرأ أيضًا: استعلام عن فاتوره الغاز لشهر مارس 2025.. وطرق تسجيل قراءة العداد

تسجيل قراءة عداد الغاز والاستعلام عن فاتورة شهر مارس 2025

مواعيد السنترال في رمضان 2025.. اعرفها قبل وبعد المغرب