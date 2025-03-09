كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2025.. بالخطوات

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2025.. زادت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وسدادها لتجنب أي غرامات أو انقطاع للخدمة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2025

تستعرض جريدة “الموجز” خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2025 التي توفرها شركات الغاز المختلفة لتسجيل قراءة العداد ومعرفة قيمة الفاتورة وسدادها, كالتالي.

موعد سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2025

بحسب شركة بتروتريد، فإنّ تسجيل قراءة عداد الغاز يتم من يوم 1 إلى يوم 27 من كل شهر،ويمكن سداد الفاتورة ابتداء من يوم 1 حتى نهاية الشهر.

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2025

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مارس 2025

أتاحت شركات الغاز إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيًا خلال الفترة من 1 مارس وحتى 27 من الشهر نفسه عبر المواقع الرسمية التابعة لها، وتشمل:

شركة ناتجاس: يمكن تسجيل قراءة العداد عبر هذا الرابط.

شركة بتروتريد: متاح تسجيل القراءة عبر هذا الرابط.

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مارس 2025

وفرت شركات الغاز العديد من الطرق الميسرة لدفع الفواتير، ومنها:

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2025

الدفع نقدًا عبر المحصلين المعتمدين.

السداد الإلكتروني باستخدام المحافظ الإلكترونية مثل "فودافون كاش" و"أورانج كاش".

الدفع عبر البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

استخدام تطبيق "إنستا باي" للدفع الإلكتروني.

السداد عبر منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة في جميع المحافظات مثل فوري، أمان، ومصاري.

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد 2025

أوضحت شركة بتروتريد عدة طرق يمكن من خلالها تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مارس 2025، وتشمل التالي:

عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة من هنا. من خلال مندوبي الشركة المسؤولين عن تسجيل القراءات. عبر تطبيق "بتروميتر" المتاح على الهواتف الذكية. من خلال تطبيق الموبايل الرسمي لشركة بتروتريد. الاتصال على خدمة العملاء 17169. عبر خدمة IVR من خلال الاتصال على الرقم الأرضي 09000727 أو عبر الهاتف المحمول 5727.

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