طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم إلكترونيا لشهر إبريل 2025

يبحث العديد من المواطنين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، مع بداية كل شهر، لتجنب انقطاع الخدمة بسبب عدم سداد فاتورة الغاز المنزلي، وقد شهدت الساعات الأخيرة عمليات بحث مكثفة للاستفسار عن طرق دفع الفاتورة إلكترونيا دون الذهب الي مقر شركة الغاز.

ويحرص الموجز على تقديم عدد من الخدمات للمواطنين، ويأتي على رأسها طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بالإضافة لتقديم خيارات الدفع إلكترونيا.

فاتورة الغاز

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم

يستطيع المواطنون الاستعلام عن قيمة الفاتورة عن طريق الخطوات التالية، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة الغاز التابعة له كالتالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

2- اختيار قسم (الاستعلام عن الفاتورة).

3- إدخال بيانات المشترك، والتي تشمل، (دخال رقم المبنى ورقم الشقة،اسم القطاع والبلوك، بيانات المنطقة والمحافظة، ثم الرقم الخاص بعداد الغاز).

4- قم بالضغط على خيار (عرض الفواتير).

5- تظهر الفواتير المستحقة للدفع مع كافة التفاصيل.

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر أبريل 2025:

تتيح شركات الغاز، عددا من الخيارات لدفع الفواتير بكل سهولة ومنها:

1- السداد من خلال المحصلين المعتمدين.

2- الدفع أونلاين باستخدام خدمات المحافظ الالكترونية مثل «فودافون كاش» و«أورانج كاش».

3- سداد الفاتورة عبر البنوك، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

4- استخدام تطبيق «إنستا باي» للدفع الإلكتروني بسهولة.

5- عبر منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مثل فوري، أمان، ومصاري.

رابط قراءة عداد الغاز لشهر أبريل 2025:

كما يتمكن المواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ابريل 2025، خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 27 من نفس الشهر عبر المواقع الرسمية لشركات الغاز.

- شركة ناتجاس: من الرابط هنــــــا.

-شركة بتروتريد، من خلال الرابط هنــــــا.

كيفية قراءة عداد الغاز بتروتريد:

وحول كيفية قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أبريل من خلال اتباع الطرق التالية:

1- من خلال زيارة موقع الشركة هنـــا.

2- مندوبي الشركة.

3- تطبيق بتروميتر.

4- عن طريق تطبيق الموبايل.

5- عن طريق خدمة العملاء 17169.

6- عن طريق خدمة IVR، أوالاتصال على الأرضي 09000727، أو الموبايل 5727.

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