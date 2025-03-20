طرق سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2025 أون لاين.. إليك التفاصيل

طرق سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2025 أون لاين.. مع مستهل شهر مارس الجاري 2025، يرتفع بحث المواطنين عن طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي والاستعلام عن الفاتورة من أجل تجنب كافة الغرامات أو انقطاع الخدمة.

ومن الممكن تسجيل القراءة والاستعلام عن قيمة الفاتورة بسهولة ويسر عبر القنوات الرسمية لشركات الغاز الطبيعي طوال الشهر، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

طرق سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2025 أون لاين

طرق سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2025 أون لاين

تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر مارس الجاري 2025

ومن الممكن تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر مارس الجاري 2025 في الفترة من 1 وحتى 27 مارس عبر الروابط الرسمية لشركات الغاز المتباينة:

شركة بتروتريد: من الممكن تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي عبر موقع بتروتريد من هنـــا.

وأيضاً شركة ناتجاس: من الممكن تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي عبر موقع ناتجاس من هنـــا.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مارس 2025

1- في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الغاز التابع لها العداد.

2- ثم اختار «الاستعلام عن فاتورة الغاز».

3- وبعدها إدخال رقم المشترك، والذي يشمل:

رقم العمارة والشقة.

البلوك والمنطقة.

المحافظة والقطاع.

رقم العداد بدقة.

4- وبعد ذلك قم بالضغط على «استعراض الفواتير».

5- وأخيراً سوف تظهر قيمة الفاتورة المستحقة للسداد.

كيفية دفع فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مارس الحالي 2025

أولا الدفع النقدي عن طريق المحصلين الرسميين.

والسداد عبر محافظ الهواتف الذكية مثل فودافون كاش وأورانج كاش.

وأيضاً الدفع عن طريق المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وبالإضافة إلى الدفع الإلكتروني باستخدام تطبيق إنستا باي (InstaPay).

والسداد عبر منافذ الدفع الفوري مثل فوري، أمان، ومصاري المتاحة في كافة أنحاء الجمهورية.

خطوات دفع فاتورة الغاز الطبيعي عبر تطبيق إنستا باي

1- أولا فتح تطبيق إنستا باي على الهاتف المحمول.

2- والآن اختيار «دفع الفواتير».

3- وفي هذه الخطوة تحديد «فواتير الغاز».

4- ثم اختيار الشركة التابع لها العداد (بتروتريد أو ناتجاس).

5- وبعدها إدخال رقم المشترك الخاص بك.

6- وبعد ذلك الضغط على «التالي» لعرض قيمة الفاتورة.

7- وأخيراً الضغط على «دفع»، ثم إدخال الرقم السري للتطبيق لإتمام العملية بنجاح.

الزيادة الجديدة وسداد فاتورة الغاز الطبيعي 2025

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