طريقة سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2025.. إليك التفاصيل

طريقة سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2025.. سداد فاتورة الغاز لشهر مارس الجاري 2025، ومع بداية كل شهر يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة طريقة الإستعلام عن الفاتورة وسدادها من أجل تجنب أي غرامات أو انقطاع للخدمة.

ومع مستهل شهر مارس الحالي 2025، تُعتبر عملية تسجيل قراءة العداد ودفع فاتورة الغاز الطبيعي من الأمور الضرورية التي من الممكن القيام بها على مدار الشهر بيسر، وسداد فاتورة الغاز الطبيعي عبر الإنترنت من أجل تجنب فصل الغاز الطبيعي عن المنزل.

طريقة سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2025

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي حول طريقة سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2025.

طريقة سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2025

رابط قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر مارس 2025

طريقة سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2025.. يتمكن المشتركون تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر مارس الجاري 2025 خلال الفترة من 1 من شهر مارس وحتى 27 من نفس الشهر عبر المواقع الرسمية لشركات الغاز الطبيعي.

- شركة ناتجاس: من الرابط هنـــــــا.

- «شركة بتروتريد»، عن طريق الرابط هنــــــا.

طريقة الاستعلام عن الغاز الطبيعي لشهر مارس الجاري 2025

من الممكن لمستخدمي الغاز الطبيعي التعرف على قيمة الفاتورة عن طريق الخطوات التالية، بواسطة الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة الغاز الطبيعي التابعة له كالتالي:

1- في البداية الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

2- وبعد ذلك قم باختيار قسم (الاستعلام عن الفاتورة).

3- وبعدها إدخال بيانات المشترك، والتي تشمل، (دخال رقم المبنى ورقم الشقة، إسم القطاع والبلوك، بيانات المنطقة والمحافظة، ثم الرقم الخاص بعداد الغاز الطبيعي).

4- ثم قم بالضغط على خيار (عرض الفواتير).

5- وأخيراً تظهر الفواتير المستحقة للدفع مع كافة التفاصيل.

كيفية قراءة عداد الغاز الطبيعي بتروتريد

1- أولا عن طريق زيارة موقع الشركة هنـــا.

2- أو من خلال مندوبي الشركة.

3- أو تطبيق بتروميتر.

4- وعن طريق تطبيق الموبايل.

5- وعن طريق خدمة العملاء 17169.

6- وأيضاً عن طريق خدمة IVR، أو الإتصال على الأرضي 09000727، أو الموبايل 5727.

خطوات سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مارس 2025

1- أولا السداد عن طريق المحصلين المعتمدين.

2- ثم الدفع أونلاين باستخدام خدمات المحافظ الالكترونية مثل «فودافون كاش» و«أورانج كاش».

3- وبعد ذلك سداد الفاتورة عبر البنوك، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

4- وبعدها استخدام تطبيق «إنستا باي» للدفع الإلكتروني بسهولة.

5- ثم عبر منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مثل فوري، أمان، ومصاري.

دفع فاتورة الغاز الطبيعي 2025

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