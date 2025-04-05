رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025.. إليك التفاصيل

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025.. كشفت شركة "بتروتريد" وهي إحدى شركات قطاع البترول، عن شروع فترة تسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي لشهر "أبريل 2025" الجاري للوحدات السكنية إلكترونياً.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في هذا التقرير حول رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025

ويأتي معرفة رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025، تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ "التحوُّل الرَّقمي" في جميع الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، كما يأتي أيضاً في إطار حرص شركة ”بتروتريد“ على تسهيل الخدمات المُقدَّمة.

دفع فاتورة الغاز الطبيعي من شركة بتروتريد

وتتيح شركة بتروتريد عدد من الطرق الإلكترونية المتباينة يستطيع عن طريقها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بوحداتهم السكنية وتتضمن الأتى:

1 – عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة عبر رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025 من هنــــــــا

2 – وأيضاً إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة من أجل تسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

3 – ومن خلال المحافظ الإلكترونية.

4 – وتطبيق موبايل.

5 – وبالإضافة إلى تطبيق موبايل.

6 – وبواسطة مكاتب البريد المصرى.

7 – ومن خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

8 – وعن طريق ماكينات الصرف الآلى.

9 – ومن خلال رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني لبتروتريد.

10 – وأيضاً الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

11 – وبالإضافة إلى خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أى موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

12 – وعن طريق التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

13 – وأخيراً من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأى وحدة على مستوى الجمهورية.

وتواصل شركة "بتروتريد" التوسع في تطوير خدماتها الإلكترونية والخاصة من خلال تسجيل القراءة الشهرية ودفع فاتورة الغاز الطبيعي لتسهيل الخدمة المُقدمة لعملاء الشركة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة البترول و الثروة المعدنية.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025

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