طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مايو 2025

يبحث العديد من المواطنين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مايو وسدادها في الوقت المحدد، مما جعلها تتصدر محركات البحث لتجنب الغرامات أو انقطاع الخدمة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مايو 2025

ويستطيع المشتركون من متابعة عملية قراءة العداد ودفع فاتورة الغاز الطبيعي بسهولة عبر الإنترنت، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كيفية استعلام فاتورة الغاز شهر مايو 2025.

رابط استعلام فاتورة الغاز شهر مايو

يمكن للمشتركين تسجيل قراءة عداد الغاز من 1 مايو حتى 27 مايو عبر المواقع الرسمية لشركات الغاز:

شركة ناتجاس: عبر الرابط هنا

شركة بتروتريد: عبر الرابط هنا

كيفية قراءة عداد الغاز بتروتريد:

يتمكن المشتركون في شركة بتروتريد من قراءة عداد الغاز من خلال عدة طرق:

زيارة موقع الشركة هنا.

الاستفادة من خدمات مندوبي الشركة.

استخدام تطبيق بتروميتر، عبر الهواتف الذكية.

التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم 17169.

الاتصال عبر خدمة IVR، على الأرقام 09000727 (أرضي) أو 5727 (موبايل).

فاتورة الغاز

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مايو

يمكن لمستخدمي الغاز الطبيعي معرفة قيمة الفاتورة عبر اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الغاز.

اختيار قسم "الاستعلام عن الفاتورة".

إدخال بيانات المشترك مثل:

رقم المبنى ورقم الشقة.

اسم القطاع والبلوك.

بيانات المنطقة والمحافظة.

الرقم الخاص بعداد الغاز.

الضغط على "عرض الفواتير".

ستظهر الفواتير المستحقة مع كافة التفاصيل الخاصة بها.

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مايو 2025

تتيح شركات الغاز عدة طرق مريحة لدفع الفواتير بسهولة، منها:

السداد عبر المحصلين المعتمدين: الدفع نقدًا للمحصلين في المناطق المحددة.

الدفع أونلاين: عبر خدمات المحافظ الإلكترونية مثل "فودافون كاش" و"أورانج كاش".

عبر البنوك: من خلال البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

استخدام تطبيق "إنستا باي": للدفع الإلكتروني بسهولة عبر الهاتف المحمول.

منافذ الدفع الإلكتروني: من خلال منافذ الدفع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية مثل "فوري"، "أمان"، و"مصاري".

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